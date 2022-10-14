Безвизовые страны для россиян в 2022: список, куда можно уехать

С началом пандемии зарубежные путешествия для многих стали недоступны, со временем ситуация начала налаживаться, но некоторые иностранные государства решили ввести санкции, направленные в том числе и против российских туристов. «Рамблер» рассказывает, в какие страны россияне могут въехать без визы и даже без загранпаспорта.

Страны, куда можно въехать по российскому паспорту

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Если вы не любите слишком долгие перелеты, сложные маршруты, включающие посещение нескольких стран, и не располагаете бесконечным отпуском, то отдых в этих странах станет для вас прекрасным выбором. По российскому паспорту можно въехать с следующие страны:

Белоруссия

Абхазия

Южная Осетия

Казахстан

Киргизия

Таджикистан

В Белоруссии — отличный шопинг и еда, интересная архитектура, на Кавказе горы, море, чистейшие озера, в Казахстане — не менее красивые горы и прозрачные озера, отличное Каспийское море с песчаными пляжами, в Киргизии и Таджикистане также есть горнолыжные курорты, великолепная кухня и совершенно невероятная природа. Осталось только выбрать — чего хочется в данный момент.

Страны, в которые можно въехать без визы

Стран, куда можно въехать по заграничному паспорту, гораздо больше. Виза, как правило, оформляется на месте и стоит гораздо дешевле, чем в тех странах, для въезда в которые оформлять ее нужно заранее, либо ничего не стоит.

Неизменной популярностью у россиян пользуются следующие страны.

Турция

С Россией у Турции прямое авиасообщение, можно лететь на регулярном рейсе, а можно на чартере через турагентство. Без визы здесь можно быть до 60 дней, а для въезда понадобится только действующий загранпаспорт и медицинская страховка, которая также покрывает риски заражения коронавирусом.

Грузия

В Грузии без визы разрешено находится до 360 дней — почти год. Но попасть в страну можно только с пересадкой в Стамбуле или Ереване. Второй вариант долететь до Владикавказа, а оттуда через сухопутную границу, например, на такси или автобусе. Также нужна медстраховка

Армения

Еще одна популярная кавказская страна. Без визы здесь можно жить до 180 дней, но зато есть прямой перелет из России. В Армении нет моря, но озеро Севан стоит того, чтобы хотя бы раз на нем побывать.

Израиль

Виза не нужна, но за 48 часов до прибытия нужно заполнить декларацию о въезде. Также нужно оформить медицинскую страховку, в которую включены расходы на лечение коронавируса. Без визы здесь можно находится до 90 дней.

Вьетнам

Виза россиянам не нужна, но в стране можно оставаться не более 15 дней. Кроме загранпаспорта нужна медицинская страховка, покрывающая лечение коронавируса. Прямых рейсов нет, только с пересадками в ОАЭ или Катаре.

Таиланд

Сюда часто приезжают те, кто устал от зимы. Без визы здесь моно быть до 30 дней. Набор документов стандартный — загранпаспорт и медицинская страховка.

Куба

Куба всем хороша, кроме длительного перелета. Те, кто готовы потерпеть, могут здесь находится до 90 дней. Документы такие: загранпаспорт, иммиграционная карта, обратный билет, медстраховка, подтверждение от отеля или туристический ваучер.

ОАЭ

Эмираты — новый Кипр, россияне сюда приезжают не только отдыхать, но и работать. Без визы здесь можно жить до 90 дней, кроме загранпаспорта, нужна страховка.

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