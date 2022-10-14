Туристам из России приоткрыли заманчивый финский транзит

Транзит через Финляндию в третьи страны для россиян по-прежнему возможен. Местная погранслужба, а также посольство в Москве разъяснили правила въезда в сегодняшних реалиях для граждан РФ. Ранее постановление правительства Суоми от 29 сентября все прочитали достаточно прямо и однобоко, решив, что отныне любой визит россиянина с краткосрочной визой под запретом, кроме возвращения через ее территорию домой.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Оказалось, что показалось. Тем документом финны ограничили турвизиты непосредственно в Финляндию и транзит через нее в страны шенгенской зоны. По сути, упор был сделан на поддержку соседей по ЕС, тех, что уже закрыли сухопутные границы и перестали выдавать визы россиянам. При этом транзит в любые другие страны, находящиеся за пределами шенгенской зоны, через Финляндию по-прежнему возможен.

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Есть, правда, одно но: гарантировать на сто процентов успех этого мероприятия никто не может. Решение по каждому конкретному туристу будет приниматься прямо на финской границе, исходя из представленных документальных подтверждений. В первую очередь в Суоми хотят убедиться, что у туриста есть основания для въезда в третью страну. Также необходимо подтвердить свой маршрут, продемонстрировав оплаченные билеты – покинуть пределы Суоми нужно не позднее следующего утра после даты въезда.

В этой схеме есть и еще одно узкое горлышко: авиакомпании могут не посадить на рейс туриста из России, исходя из собственных соображений и рисков – никто не хочет нести затраты, связанные с возвращением туриста с границы, где его развернут по прилете. Правда, больше это актуально для возвращающихся через Финляндию в Россию, так как правительство страны предупредило перевозчиков: возврат за их счет.

Тем не менее у некоторых путешественников, имеющих на руках открытые визы, загорелись глаза. В том числе в тематических чатах, посвященных путешествиям в Финляндию, всерьез обсуждают и варианты с псевдотранзитом – параллельной покупкой возвратных билетов в нешенген и более желанных билетов в шенгенские страны. Еще один вариант – сложные стыковочные маршруты из Финляндии в нужную страну ЕС с пересадкой за его пределами.

«Вот это будет квест – лететь из Финляндии в Турцию, а потом уже в страну шенген, в которую нужно изначально», – оценила перспективы Анастасия. «Я так уже лечу в Грецию в ближайшее время. Но билеты должны быть не связаны, чтобы не было претензий на границе», – объясняет турист, подробно вникнув в ситуацию.