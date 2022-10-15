Футбольный чемпионат в Катаре сделал невыгодным проживание в отелях

С приближением чемпионата мира по футболу в Катаре остро поднимается вопрос того, где же размещаться фанатам и обычным туристам, которые планируют свою поездку в ближайшее время. Крупнейшее спортивное мероприятие привело к дефициту гостиничных номеров и, как следствие, росту цен на оставшиеся номера в Катаре, поэтому, по словам экспертов, гости все чаще выбирают комбинированный вариант – жить можно в соседних странах, а в Катар приезжать только на матчи (в день можно посмотреть вживую 2 игры) без ночевки.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Конечно же, в Катаре ограничена гостиничная база в силу размеров страны. К тому же большинство номеров уже давно выкуплено командами и официальными делегациями FIFA. Нужно разместить как минимум 32 сборные стран-участниц чемпионата мира. Плюс официальные лица, тренерские штабы, представители стран, которые не вышли в финал, тоже приезжают в Катар. Для них заранее все забронировано», – поделился своим мнением Дмитрий Арутюнов, руководитель компании «АРТ-ТУР».

Видео дня

Он считает размещение в соседних странах правильным и интересным ходом: «Я сам, честно говоря, буду в конце ноября находиться в Дубае и полечу в Катар шаттлом flydubai на два матча»

Действительно, вариант с размещением в Арабских Эмиратах выглядит привлекательно. Flydubai организовывает порядка 70 таких рейсов в день, Air Arabia – около 30. Другие авиакомпании тоже подключились к этому процессу. Можно вылететь из ОАЭ и вернуться ночью, успев посмотреть два матча за день.

Корреспондент TourDom.ru заглянул на Booking.com, через который не проходит оплата российскими картами, и посмотрел размещение в Дохе на 5 ночей с заездом 25 ноября. Самый бюджетный вариант стоит почти 66 тыс. руб. за 5 ночей. Это номер в гостевом доме с общей душевой и кухней. Дешевле предложений найти не удалось – цена за апартаменты на 6 ночей начинается от 140 тыс. руб. В Дубае же за номер в гораздо более комфортабельном 5-звездочном Grand Cosmopolitan нужно отдать около 50 тыс. руб за двоих без питания. За завтраки и ужины придется доплатить 13 тыс. руб.

На эти же даты забронировать номера в Hilton, Marriott и The Ritz-Carlton в Дохе можно за 633 тыс., 816 тыс. и 1 млн 10 тыс. руб. соответственно. В Дубае отели данных сетей стоят значительно дешевле. Hilton в Джумейре, Marriott и The Ritz-Carlton – от 133 тыс., 96 тыс. руб., 252 тыс. руб. При этом перелет туда-обратно из аэропорта Дубая в Доху обойдется около 15–16 тыс. руб. Если сравнивать премиальные отели, то есть шанс неплохо сэкономить, летая в Катар только на матчи и не бронируя там жилье.

Еще одна страна, которая может принять у себя часть футбольных болельщиков, – это Саудовская Аравия. Из Эр-Рияда и Джидды тоже организованы регулярные прямые рейсы на период чемпионата, а стоимость отелей ниже, чем в Катаре. Так, номер в Radisson Blu Hotel в столице Саудовской Аравии обойдется около 85 тыс. руб. за 5 ночей за двоих. Размещение в Hilton будет стоить около 150 тыс. руб., а перелет в обе стороны – 30 тыс. руб.