Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Футбольный чемпионат в Катаре сделал невыгодным проживание в отелях

TourDomиещё 1

С приближением чемпионата мира по футболу в Катаре остро поднимается вопрос того, где же размещаться фанатам и обычным туристам, которые планируют свою поездку в ближайшее время. Крупнейшее спортивное мероприятие привело к дефициту гостиничных номеров и, как следствие, росту цен на оставшиеся номера в Катаре, поэтому, по словам экспертов, гости все чаще выбирают комбинированный вариант – жить можно в соседних странах, а в Катар приезжать только на матчи (в день можно посмотреть вживую 2 игры) без ночевки.

Футбольный чемпионат в Катаре сделал невыгодным проживание в отелях
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Конечно же, в Катаре ограничена гостиничная база в силу размеров страны. К тому же большинство номеров уже давно выкуплено командами и официальными делегациями FIFA. Нужно разместить как минимум 32 сборные стран-участниц чемпионата мира. Плюс официальные лица, тренерские штабы, представители стран, которые не вышли в финал, тоже приезжают в Катар. Для них заранее все забронировано», – поделился своим мнением Дмитрий Арутюнов, руководитель компании «АРТ-ТУР».

Видео дня

Он считает размещение в соседних странах правильным и интересным ходом: «Я сам, честно говоря, буду в конце ноября находиться в Дубае и полечу в Катар шаттлом flydubai на два матча»

Действительно, вариант с размещением в Арабских Эмиратах выглядит привлекательно. Flydubai организовывает порядка 70 таких рейсов в день, Air Arabia – около 30. Другие авиакомпании тоже подключились к этому процессу. Можно вылететь из ОАЭ и вернуться ночью, успев посмотреть два матча за день.

Корреспондент TourDom.ru заглянул на Booking.com, через который не проходит оплата российскими картами, и посмотрел размещение в Дохе на 5 ночей с заездом 25 ноября. Самый бюджетный вариант стоит почти 66 тыс. руб. за 5 ночей. Это номер в гостевом доме с общей душевой и кухней. Дешевле предложений найти не удалось – цена за апартаменты на 6 ночей начинается от 140 тыс. руб. В Дубае же за номер в гораздо более комфортабельном 5-звездочном Grand Cosmopolitan нужно отдать около 50 тыс. руб за двоих без питания. За завтраки и ужины придется доплатить 13 тыс. руб.

На эти же даты забронировать номера в Hilton, Marriott и The Ritz-Carlton в Дохе можно за 633 тыс., 816 тыс. и 1 млн 10 тыс. руб. соответственно. В Дубае отели данных сетей стоят значительно дешевле. Hilton в Джумейре, Marriott и The Ritz-Carlton – от 133 тыс., 96 тыс. руб., 252 тыс. руб. При этом перелет туда-обратно из аэропорта Дубая в Доху обойдется около 15–16 тыс. руб. Если сравнивать премиальные отели, то есть шанс неплохо сэкономить, летая в Катар только на матчи и не бронируя там жилье.

Еще одна страна, которая может принять у себя часть футбольных болельщиков, – это Саудовская Аравия. Из Эр-Рияда и Джидды тоже организованы регулярные прямые рейсы на период чемпионата, а стоимость отелей ниже, чем в Катаре. Так, номер в Radisson Blu Hotel в столице Саудовской Аравии обойдется около 85 тыс. руб. за 5 ночей за двоих. Размещение в Hilton будет стоить около 150 тыс. руб., а перелет в обе стороны – 30 тыс. руб.

Впрочем, для тех, кто все-таки хочет разместиться именно в столице Катара, тоже есть вариант сэкономить. В период с 19 ноября по 19 декабря в порту Дохи будет стоять круизный лайнер MSC Opera. Каюты доступны для бронирования на срок от 2 до 30 дней. Туроператор PAC GROUP уже опубликовал предложения для туристов – по сравнению с ценами на береговые отели, они выглядят привлекательно.

Заграница,Radisson,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители