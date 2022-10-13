В отелях Турции объяснили, как удалось спокойно провести сезон

Несмотря на сложную политическую ситуацию, активный сезон в Турции прошел спокойно, удалось избежать конфликтов между гостями разных национальностей. Представители гостиниц рассказали редакции TourDom.ru, как удалось поддерживать мирную атмосферу на курортах.
Они подтвердили, что еще весной была проведена определенная работа с персоналом. Сотрудникам объяснили, что очень важно предотвратить возможные инциденты, чтобы сохранить интернациональный состав отдыхающих.
«У меня работают и украинцы и русские в одном офисе, – отмечает руководитель сети отелей Hallo Hotel Сабир Мизам. – Мы провели инструктаж с сотрудниками. Предупредили, чтобы не поддерживали споры между гостями. Если поначалу и было давление от граждан одной из стран, чтобы настроить людей против туристов из другой, – у них ничего не получилось. Так что украинцы и русские у нас проводят время мирно, вместе, в одних и тех же локациях».
Конфликтов на национальной почве не было и в Pine Beach Belek, где отдыхали гости из 20 стран. Персонал тоже неоднородный – помимо турков, здесь работают украинцы, русские, казахи, киргизы. «Надеюсь, проблем и не будет, – говорит представитель отеля Яна Саяфарова. – У нас проживают в основном семьи с детьми. Гости хотят отключиться от проблем и настроены на спокойный отдых».
О том, что на курортах приняли меры, можно судить и по итогам инцидента, произошедшего в апреле. Когда сотрудник одного из престижных отелей допустил в соцсетях недружелюбные высказывания в отношении россиян, администрация гостиницы оперативно отреагировала. С ним провели беседу, и он стер свое сообщение. Из предосторожности в отеле решили не вывешивать государственные флаги на виллах, где проживают граждане той или иной страны.
Отметим, в самом начале сезона возможное соседство с украинцами на отдыхе вызывало опасения у некоторых россиян. Турагентам пришлось даже проводить разъяснительную работу. «Мы настраивали клиентов, что нельзя поддаваться на провокации, – говорит представитель турагентской сети. – В отелях постараются избежать любых конфликтов, ведь это в их же интересах. Зачинщиков будут выселять».
Представители отелей Турции сообщили редакции, что летний сезон в целом прошел даже лучше, чем предполагалось. «Порадовала Европа. Два года они практически не ездили, и теперь было чувство, что поехали все и сразу», – говорит Яна Саяфарова. По ее словам, много было и туристов из России, но не в тех объемах, что раньше. Отдыхали на курорте и гости из Украины. Многие их них добирались самостоятельно на машинах или прилетели через третьи страны – Польшу, Молдову, Румынию.