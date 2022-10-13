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3 часа назад

В отелях Турции объяснили, как удалось спокойно провести сезон

TourDom

Несмотря на сложную политическую ситуацию, активный сезон в Турции прошел спокойно, удалось избежать конфликтов между гостями разных национальностей. Представители гостиниц рассказали редакции TourDom.ru, как удалось поддерживать мирную атмосферу на курортах.

В отелях Турции объяснили, как удалось спокойно провести сезон
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Они подтвердили, что еще весной была проведена определенная работа с персоналом. Сотрудникам объяснили, что очень важно предотвратить возможные инциденты, чтобы сохранить интернациональный состав отдыхающих.

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«У меня работают и украинцы и русские в одном офисе, – отмечает руководитель сети отелей Hallo Hotel Сабир Мизам. – Мы провели инструктаж с сотрудниками. Предупредили, чтобы не поддерживали споры между гостями. Если поначалу и было давление от граждан одной из стран, чтобы настроить людей против туристов из другой, – у них ничего не получилось. Так что украинцы и русские у нас проводят время мирно, вместе, в одних и тех же локациях».

Конфликтов на национальной почве не было и в Pine Beach Belek, где отдыхали гости из 20 стран. Персонал тоже неоднородный – помимо турков, здесь работают украинцы, русские, казахи, киргизы. «Надеюсь, проблем и не будет, – говорит представитель отеля Яна Саяфарова. – У нас проживают в основном семьи с детьми. Гости хотят отключиться от проблем и настроены на спокойный отдых».

О том, что на курортах приняли меры, можно судить и по итогам инцидента, произошедшего в апреле. Когда сотрудник одного из престижных отелей допустил в соцсетях недружелюбные высказывания в отношении россиян, администрация гостиницы оперативно отреагировала. С ним провели беседу, и он стер свое сообщение. Из предосторожности в отеле решили не вывешивать государственные флаги на виллах, где проживают граждане той или иной страны.

Отметим, в самом начале сезона возможное соседство с украинцами на отдыхе вызывало опасения у некоторых россиян. Турагентам пришлось даже проводить разъяснительную работу. «Мы настраивали клиентов, что нельзя поддаваться на провокации, – говорит представитель турагентской сети. – В отелях постараются избежать любых конфликтов, ведь это в их же интересах. Зачинщиков будут выселять».

Представители отелей Турции сообщили редакции, что летний сезон в целом прошел даже лучше, чем предполагалось. «Порадовала Европа. Два года они практически не ездили, и теперь было чувство, что поехали все и сразу», – говорит Яна Саяфарова. По ее словам, много было и туристов из России, но не в тех объемах, что раньше. Отдыхали на курорте и гости из Украины. Многие их них добирались самостоятельно на машинах или прилетели через третьи страны – Польшу, Молдову, Румынию.

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