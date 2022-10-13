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18 минут назад

Корона Статуи Свободы вновь открылась для туристов

TURIZM.RU

Статуя Свободы в Нью-Йорке на протяжении всей пандемии открывалась для посетителей по частям, но корона оставалась закрытой буквально до вчерашнего дня, то есть более двух с половиной лет.

Корона Статуи Свободы вновь открылась для туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Служба национальных парков, которая управляет нью-йоркским монументом, планировала открыть достопримечательность раньше, но повторное открытие несколько раз откладывалось. Сначала главной проблемой считались пандемийные ограничения в городах, штатах и на федеральном уровне, потом выяснилось, что катастрофически не хватает квалифицированного персонала.

Необходимо было провести обучение вновь нанятых сотрудников разработанным специально для короны протоколам охраны, привлечь к процессу подготовки кадров опытных гидов, ввести новичков в курс дела, чтобы эффективно управлять процессами.

28 октября этого года исполняется 136 лет со дня создания Статуи Свободы в 1886 году.

Уникальную скульптуру народу США подарили французы в знак дружбы между народами.

Интересно, что интерьер статуи выполнил Александр Густав Эйфель — автор Эйфелевой Башни в Париже.

Чтобы переправить Статую через океан, ее пришлось разрезать на 350 частей.

В короне Статуи 25 око откуда открываются виды на залив Нью-Йорка.

Попасть на остров, где находится Статуя Свободы, можно на пароме Statue City Cruises — это единственное паромное сообщение, авторизованное Службой национальных парков. Билеты на паром, включающие посещение Статуи, необходимо заранее бронировать онлайн или по телефону.

Обычный билет стоит 18,5 доллара США, а именной с подъемом внутрь короны — 21,5 доллара.

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