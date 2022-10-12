Российские туристы в Турции могут платить картами Troy

Российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy, которой можно расплачиваться за услуги и товары на территории страны.

Фото: TourDom TourDom

Как рассказала редакции TourDom.ru турагент Мария Шекер, турецкий пластик можно получить в течение 2–3 рабочих дней. Для этого туристам потребуется минимальный пакет документов: копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта.

Видео дня

Для того чтобы сделать нотариально заверенные копии документов, потребуется 1–2 дня. Что касается получения индивидуального номера налогоплательщика, его можно оформить онлайн буквально за 2 минуты на сайте турецкой налоговой службы. Заявление нужно заполнить заглавными буквами, в графе «адрес» можно указать отель, в котором остановился турист.

Карты турецкой платежной системы выпускает больше половины финучреждений страны. Однако не все из них работают с иностранными клиентами. В некоторых для оформления карты потребуют открыть вклад, который замораживается на несколько месяцев. «Условия могут отличаться даже в разных отделениях одного банка, и даже у разных менеджеров», – отмечают специалисты. Поэтому россиянину сначала необходимо выяснить требования для получения пластика в конкретной финансовой организации. «Я своим клиентам советую один из государственных малоизвестных банков, Emlak Katilim Bank, где депозит не нужен. Его отделения расположены в нетуристических местах», – говорит Мария Шекер.

Картами туристы смогут расплачиваться во всех торговых точках Турции. Снять турецкие лиры можно в любом государственном банкомате. Через эти же устройства можно и пополнить такую карту.

Troy будет удобна в первую очередь для тех, кто приехал в страну на длительный срок и при этом не хочет платить наличными. Также карта понадобится тем, кто собирается получить вид на жительство или приобрести недвижимость: для этих действий необходим банковский счет в стране. Ее недостаток – невозможность использования в других странах, а также в интернет-магазинах.

Впрочем, после того как в Турции перестали принимать российские карты «Мир», большинство туристов предпочитают ехать на курорты с наличной валютой. Есть и такие, кто оформил карту китайской платежной системы UnionPay или Visa/Mastercard иностранных банков, которые позволяют расплачиваться за рубежом, не ограничиваясь Турцией.