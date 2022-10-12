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1 час назад

Охота за галстуками и пиво рекой: где можно увидеть парад ведьм

Мира Маркина

Накануне Великого поста православные христиане празднуют Масленицу. В Германии тоже существует традиция устраивать гуляния. О том, как немцы прощаются с зимой и почему на этом празднике появляются ведьмы, читайте в статье “Рамблера”.

Охота за галстуками и пиво рекой: где можно увидеть парад ведьм
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Немецкая “Масленица” в чем-то напоминает русские святки. И там, и там есть ряженые. То есть, накануне сорокадневной аскезы в Германии устраивают шумный и яркий карнавал. У него есть несколько названий – Фастнахт, Фастловенд, Фастлир. Это связано с историческим делением Германии на “земли”. Но все слова означают одно: период безбашенного веселья.

Когда Германия объединилась

Карнавал длится неделю. Но еще в его преддверии (за пару дней до старта торжеств) женщины “превращаются” в ведьм. Два обязательных атрибута костюма – деревянную маску и метлу – они берут с собой. Кого-то их вид, конечно, может напугать, но многие наоборот при встрече с ними ощущают приближение праздника более отчетливо. Немки шествуют с громкими песнями и танцами по улицам города – для них все двери открыты. Так начинается “бабий четверг”.

Откуда вообще пошла традиция праздновать его? Существует одна любопытная легенда о прачках, которые в 1823 году устроили бунт. Они сильно обиделись на своих мужей за то, что те пошли на карнавал, и вместо работы ушли пить пиво. Но как было на самом деле, сейчас сказать сложно.

Но вернемся к современному празднованию “бабьего четверга”. В этот день метафорически власть переходит в руки женщин. В Рейнской области и Вестфалии ряженые дамы штурмом берут ратушу и добывают ключи от города – он отрезают мэру галстук.

Именно поэтому в некоторых регионах празднования (например, в Кельне) в этот день мужчины остерегаются женщин. Ведь они, нарядившись страшными старухами, тоже открывают охоту за их галстуками. Если женщина срезает его, то вешает ткань себе на пояс. В качестве утешения она дарит несчастному поцелуй или угощает пивом.

Заграница,
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