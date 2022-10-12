Где находится самая опасная церковь Европы

В двухстах километрах от грузинской столицы находится уникальное место. Люди едут туда за покоем и умиротворением. А еще – чтобы увидеть, как избранные бросают вызов судьбе и совершают отважное восхождение. Ради чего? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Если поехать в западную часть Грузии, то через два-два с половиной часа езды на машине (поезда сюда не ходят) вы увидите Столп Кацхи. Это природный известняковый сорокаметровый монолит, на вершине которого стоит, вероятно, самая изолированная церковь в мире. К Столпу можно подойти по тропинке – на это у вас уйдет минут 20. В пути легко заметить, как скала все отчетливее вырисовывается на фоне яркого грузинского пейзажа. Крутой подъем по недостроенным ступеням — признак того, что вы почти пришли.

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У основания Столпа с правой стороны видны монастырь, церковь Симеона Столпника и небольшая часовня.

Столпники – это монахи, которые избрали в качестве аскезы непрерывную молитву на “столпе” (возвышении, подальше от мирских искушений).

Wikimedia.org

Как мы уже отметили, на вершине монолитного Столпа находится церковь, построенная до X века (мнения ученых относительно точных временных рамок расходятся). Рядом с ней есть также погребальная камера, винный погреб и три кельи.

Это место стало святым еще до распространения в Грузии христианства. По обломкам идолов у подножия Столпа люди догадались, что древние жители Кацхи, вероятно, совершали здесь обряды в честь бога плодородия.

После прихода христианства в Грузию (в IV веке) отношение к Столпу, как к святыне, сохранилось. На него взбирались, чтобы быть ближе к Богу. Для отправления молитв там возвели храм. Но из-за нашествия османов (в XV веке) слава этого места канула в лету – до 1944 года.

В тот год на Столп взобрались участники экспедиции грузинского альпиниста Александра Джапаридзе. Компанию ему составили писатели Леван Готуа, Акакий Белиашвили, архитектор Вахтанг Цинцадзе. Последний в течение нескольких часов исследовал руины и связал их с храмом, построенным столпниками.

Группа установила подвесную лестницу. Благодаря ей у верующих появилась возможность совершать паломничество к храму. Посещения Столпа Кацхи участились в начале девяностых, когда в Грузии начался период возрождения христианства.

Тогда же на вершине Столпа поселился отец Максим Кавтарадзе. Он – уроженец Читатура и всегда мечтал стать монахом. Максим в начале девяностых принял монашеский обет. Его силами на неприступной скале был восстановлен храм. Назван он в честь святого Максима Исповедника.

“Современный” отец Максим жил на вершине Кацхи в течение двадцати лет – до 2015 года. Воду и еду на Столп ему передавали с помощью лебедки послушники монастыря, поселившиеся у подножия горы в кельях. Когда сюда начали прибывать туристы, и это место больше не предлагало мира и спокойствия, Максим вернулся на землю. Он занял место руководителя монастыря Кацхи.

Теперь несколько раз в неделю местные монахи (из числа мужчин), живущие внизу, совершают нервный двадцатиминутный подъем по тонкой металлической лестнице, прикрепленной болтами к скале. Они единственные, кому это разрешено. Простых туристов на вершину не пускают по указу патриарха Илии II, духовного лидера Грузинской православной церкви.

Обычные люди могут подняться на первый уровень Столпа, где находится место для молитв, кандило и крест (предположительно, шестого века), высеченный в известняке.

Как попасть к Столпу:

Есть два основных маршрута, по которым можно добраться до Столпа Кацхи.

Из Тбилиси

Нужно сесть на автобус от тбилисского автовокзала Дидубе до Чиатуры. Поездка занимает от трех до трех с половиной часов. Хотя официальных сайтов национальных автобусов и/или маршруток в Грузии нет, автобусы, как правило, ходят каждый час с 7:00 до 21:00 каждый день. Оказавшись в Чиатуре, местное такси подъезжает прямо к столпу Кацхи.

Из Батуми