Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
33 минуты назад

Россиянам предложили необычный способ посетить Турцию осенью

Lenta.ru

Российским туристам предложили отправиться в путешествие по Турции на круизном лайнере, чтобы увидеть страну с неожиданной стороны. О необычном способе посетить излюбленный курорт россиян осенью порталу TourDom рассказала руководитель отдела продвижения туроператора по морским и речным круизам CruClub Ирина Старкова.

Россиянам предложили необычный способ посетить Турцию осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист предупредила путешественников, что дебютный сезон лайнера Astoria Grande подходит к концу. По ее словам, последние в 2022 году круизы из Сочи в Турцию отправятся 15 и 22 октября.

Старкова сообщила туристам о некоторых преимуществах такого типа путешествия. По ее словам, гостям лайнера не потребуются визы, сертификаты о прохождении вакцинации и ПЦР-тесты на COVID-19. Кроме того, россияне гарантировано не столкнутся с валютными рисками, поскольку стоимость путешествия на круизном лайнере зафиксирована в рублях.

Эксперт также отметила, что туристов ждет нестандартный турецкий маршрут: Сочи — Трабзон — Синоп — Амасра — Стамбул — Сочи. Таким образом, они смогут не только увидеть Турцию «с неожиданной стороны, но и оценить ее экскурсионные возможности».

Представитель CruClub подчеркнула, что особые льготы предусмотрены для тех, кто запланировал путешествие на лайнере на весну и лето 2023 года. «С 1 ноября ожидается повышение цен минимум на 10 процентов, — добавила специалист. — Чтобы сохранить минимальную стоимость, надо оплатить 100 процентов до конца месяца».

При этом у путешественников останется возможность отказаться от тура за 50 дней до отправления лайнера без удержаний или бесплатно заменить пассажиров.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители