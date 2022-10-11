Россиянам предложили необычный способ посетить Турцию осенью

Российским туристам предложили отправиться в путешествие по Турции на круизном лайнере, чтобы увидеть страну с неожиданной стороны. О необычном способе посетить излюбленный курорт россиян осенью порталу TourDom рассказала руководитель отдела продвижения туроператора по морским и речным круизам CruClub Ирина Старкова.

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Специалист предупредила путешественников, что дебютный сезон лайнера Astoria Grande подходит к концу. По ее словам, последние в 2022 году круизы из Сочи в Турцию отправятся 15 и 22 октября.

Старкова сообщила туристам о некоторых преимуществах такого типа путешествия. По ее словам, гостям лайнера не потребуются визы, сертификаты о прохождении вакцинации и ПЦР-тесты на COVID-19. Кроме того, россияне гарантировано не столкнутся с валютными рисками, поскольку стоимость путешествия на круизном лайнере зафиксирована в рублях.

Эксперт также отметила, что туристов ждет нестандартный турецкий маршрут: Сочи — Трабзон — Синоп — Амасра — Стамбул — Сочи. Таким образом, они смогут не только увидеть Турцию «с неожиданной стороны, но и оценить ее экскурсионные возможности».

Представитель CruClub подчеркнула, что особые льготы предусмотрены для тех, кто запланировал путешествие на лайнере на весну и лето 2023 года. «С 1 ноября ожидается повышение цен минимум на 10 процентов, — добавила специалист. — Чтобы сохранить минимальную стоимость, надо оплатить 100 процентов до конца месяца».