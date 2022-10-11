Луангпрабанг: древняя столица и архитектурная витрина Лаоса

Лаос – одно из самых маленьких государств в Юго-Восточной Азии и единственное на Индокитайском полуострове, не имеющее выхода к морю. Здесь также нет железных дорог. Кроме того, долгое время Лаос был закрытой страной, поэтому малоизвестной и во многом таинственной для внешнего мира, несмотря на богатую историю и множество хорошо сохранившихся архитектурных памятников.

Фото: Главгосэкспертиза России Главгосэкспертиза России

Лишь с момента приема в АСЕАН в 1997 году власти народно-демократической республики развернули кампанию «Посети Лаос» для привлечения иностранных туристов.

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Дополнительным стимулом для роста турпотока стало включение самых ценных из местных достопримечательностей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В 1995 году охранный статус получил город Луангпрабанг – бывшая столица королевства Лаос. Причем сегодня в мире немного других примеров, когда объектом Всемирного наследия был признан целый город, а не отдельные его объекты или районы исторической застройки.

«Луангпрабанг – это выдающийся пример синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX веках. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрирует ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций», – подчеркивается в экспертной резолюции ЮНЕСКО.

Первые упоминания о Лаосе относятся к 1353 году, когда Фа Нгум объединил мелкие кхмерские княжества в государство Лан Санг со столицей в Луангпрабанге и провозгласил себя королем. Город оставался столицей Лаоса вплоть 1563 года, когда король Сетхатхират перенес резиденцию во Вьентьян.

Считают также, что основатель лаосского королевства Фа Нгум привнес в страну традиции кхмерской культуры и сингальского буддизма. Это господствующая религия в Лаосе, как и в соседних Мьянме (Бирме), Таиланде и Камбодже. Буддизм оказал сильное влияние на историю и культуру страны, поэтому храмы, или «ваты», и сегодня занимают центральное место в традиционной архитектуре Лаоса. Даже в селах строили особые здания с открытыми террасами, где могли отдохнуть буддисты-паломники в ожидании начала богослужений.

Больше всего древних буддийских храмов сохранилось в бывшей королевской столице Луангпрабанге. Свое название город получил в честь золотой статуи Будды Пра Банг («святой»), самой почитаемой в стране. Сегодня в городе можно увидеть более 60 пагод постройки XVI-XX веков, из них 32 признаны отлично сохранившимися.

К ценнейшим памятникам истории и культуры Лаоса относится и королевский монастырь Ват Сьенг Тхонг (XVI в.), что в переводе значит «Город золотых храмов». Это самое крупное и самое красивое из всех культовых сооружений Луангпрабанга.

Рядом с древней столицей, на берегу Меконга и напротив священной горы Фуси, находится и бывшая королевская резиденция. Дворец построили в 1904 году для короля Сисавангвонга, правившего в период, когда Лаос был французской колонией. Соответственно, в архитектуре здания нашли отражение традиции местной и европейской культуры. В 1975 году дворец был преобразован в национальный музей. Здесь же сегодня находится и статуя Будды Пра Банг.

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Еще в 1963 году специально для хранения священного образа Будды, одной из главных достопримечательностей Лаоса, на территории королевской резиденции начали возводить храм Хао Пха Банг («королевский храм»). Но после смены в стране политического режима строительство было отложено.