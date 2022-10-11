Названы лучшие отели ОАЭ для семейного отдыха

Туроператоры перечислили россиянам лучшие отели ОАЭ по соотношению «цена-качество» на осенние школьные каникулы и назвали оптимальную стоимость проживания там. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Объединенные Арабские Эмираты — одно из самых популярных направлений этого года. Высокий туристический сезон в ОАЭ уже стартовал — летняя жара постепенно уходит, море становится более прохладным. В пользу ОАЭ играет наличие прямой авиаперевозки из России, причем разнообразной», — отметили авторы материала.

Одним из наиболее подходящих для семейного отдыха четырехзвездочным отелем в Дубае является Centara Mirage Beach Dubai. Постояльцам доступны бассейн, водные горки, три детских клуба с лагерем сафари, детский спа-салон, игровая площадка, фитнес-центр и семейный лаундж. Недельную путевку с отправлением 29 октября на троих (двое взрослых и один ребенок) туроператор «Русский Экспресс» предлагает за 350,9 тысячи рублей.

Отдых в гостинице категории пять звезд обойдется дороже — приобрести туры в JA Palm Tree Court и Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites на троих можно за 430 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно. Гостям предлагается большая и комфортная территория для прогулок, удобная инфраструктура для отдыха с детьми, а также мини-клубы с разнообразными активностями.

Провести осенние каникулы в эмирате Рас-эль-Хайм компания Coral Travel предлагает от 306 тысяч рублей на семью из трех человек. В стоимость входит перелет, недельное проживание в пятизвездочном Marjan Island Resort & Spa и питание по системе «все включено».