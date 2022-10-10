3 требования к россиянам, возвращающимся из-за границы

Пандемия коронавирусной инфекции довольно быстро внесла свои коррективы во многие привычные действия людей. Особенно много новых правил появилось для путешественников. Однако, если не так давно для отправления в другую страну требовалось сдавать ПЦР-тест перед вылетом, то сейчас большинство государств отменили подобные ковидные ограничения. Но важно знать, что все еще существуют особые требования, которые относятся к прилетающим в Россию из других стран.

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Вам наверняка расскажет об этом туроператор и не раз напомнят в аэропорту и в самолете, отнеситесь к этому ответственно, так как за невыполнение требований в определенный срок грозит штраф.

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Итак, по возвращению на территорию России воздушным или водным транспортом каждый гражданин обязан заполнить анкету прибывающего и в течение трех дней сдать ПЦР-тест на COVID-19. Анкету вы можете заполнить и до самой поездки, и по прибытию, например, их в бумажном виде выдают в самолете перед посадкой в России. Заполненную анкету вы предоставите сотрудникам в аэропорту, эти сведения собирает Роспотребнадзор.

Сдавать ПЦР-тест на COVID-19 лучше в лаборатории, которая автоматически отправляет результаты в ваш личный кабинет на портале Госуслуг. Так, когда вы получите результат, вам придется заполнить в приложении или на сайте Госуслуг анкету для результатов теста, добавив в нее результаты вашего ПЦР-исследования. На передачу этих данных дается четыре дня с момента пересечения границы.

Если у вас имеется сертификат о действующей вакцинации (актуален не более года) или подтверждающий, что вы перенесли коронавирусную инфекцию (не более 6 месяцев назад), прикрепите этот сертификат (QR-код) к данной анкете, а таком случае сдавать ПЦР будет необязательно.

На портале не указана сумма штрафа, однако еще в разгар пандемии речь шла о штрафах в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Практика показывает, что зачастую, если дело доходит до суда, с путешественника-нарушителя взыскивают около 7 тысяч рублей в случае, если он не подал сведения с результатами ПЦР-теста после прилета в Россию.