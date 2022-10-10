5 самых интересных фактов об Армении

Изучите их перед тем, как соберётесь туда отправиться.

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Тем, кто собирается или уже находится в Армении, наверняка будут полезны несколько неожиданных фактов и лайфхаков о стране, её жителях, культуре и традициях. Делимся ими ниже.

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Почти любое блюдо подаётся с лавашом

Хотите быстро стать «своим» в Армении – забудьте о батонах, буханках, «Ржаном» и «Бородинском». Лаваш, только лаваш. Тонкий бездрожжевой хлеб считается здесь символом благополучия и процветания, а потому подаётся почти к любому блюду – от творога до хаша.

В 2014 году армянский лаваш даже был внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО, что только подтвердило его невероятно высокую гастрономическую и культурную ценность.

Первая страна, принявшая христианство

Армения считается первой страной, утвердившей христианство в качестве государственной религии, и к вере здесь относятся уважительно и трепетно. Возможно, именно это позволило сохранить на территории множество древних храмов и монастырей. В их числе Эчмиадзин, который претендует на историческое первенство среди всех христианских храмов на планете, и Гегард – храмовый комплекс, высеченный в скале и когда-то хранивший в своих залах копьё, которым пронзили Иисуса Христа.

Обязательно дождитесь «каменной симфонии» в акустическом зале монастыря: многоголосая молитва в исполнении камерного хора зачаровывает и на несколько мгновений разрывает все связи с реальностью.

Не выносят сор из избы

Гостеприимность армян не говорит об их открытости и готовности заводить разговоры о прошлом. Как и любое государство, Армения переживала страшные и спорные моменты истории, отголоски которых слышны до сих пор. Геноцид армянского народа, Карабахский конфликт, территориальный статус Арарата – не самые подходящие темы для беззаботного обсуждения в публичном месте. Все они требуют глубокой проработки и изучения.

Разумеется, говорить о «болевых точках» любой нации важно и необходимо, но точно не за бокалом гранатового вина или после пары стопок легендарных армянских коньяков.

Шахматы – обязательный предмет в школах

Если бы страны иронично делились на «гуманитариев» и «технарей», то Армения уверенно вошла бы в число последних. Так, в армянских школах преподают шахматы, причём в качестве обязательного предмета, а не факультатива. И первый сборник арифметических задач также был составлен в Армении – в VI веке математиком Давидом Непобедимым. Впрочем, гуманитарным наукам страна дала не меньше: как минимум один из самых совершенных алфавитов признан таковым наравне с грузинским и корейским.

Одна из самых гостеприимных стран мира