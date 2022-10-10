«Это не про секс»: россияне используют Tinder в путешествиях

За последние несколько лет дейтинговые приложения обрели бешеную популярность. Одни верят, что смогут найти там настоящую любовь, другие просто любят ходить на свидания без обязательств. Однако есть и те, кто нашел в Tinder пользу без романтического подтекста: туристы зачастую используют приложение, чтобы искать местных жителей, которые могут провести с ними время в поездке и показать город или страну. Как извлечь выгоду из дейтингового приложения в путешествиях — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Попробуем завоевать мир, Tinder

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Несомненно, лучшим и самым быстрым способом освоиться в незнакомом месте и узнать все явки и пароли является знакомство с местными жителями, — даже самым смелым и уверенным в себе путешественникам проще подружиться с ними через интернет. И, к счастью, в арсенале путешественников уже давно есть немало ресурсов для поиска новых контактов в поездке.

Например, в зависимости от гостеприимства хоста, ночлег на CouchSurfing может перерасти в дальнейшее общение и обмен опытом. На MeetUp можно найти группу по интересам более чем в 180 странах, Showaround или Withlocals поможет выбрать проводника или гида из местных, а на EatWith можно вместе сходить пообедать или встретиться за ужином.

Однако пальма первенства по поиску интересных и полезных связей уже долгое время принадлежит Tinder. Приложение, изначально предназначенное для романтических знакомств с акцентом на геоданные потенциальных партнеров, помогает людям встречаться и находить друг друга в любой точке мира, что очень удобно для путешественников или командировочных. При этом новый знакомый может оказаться хорошим другом, спутником или даже гидом, а может — с высокой вероятностью — просто приятным развлечением.

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Основным преимуществом Tinder является его широкая распространенность и узнаваемость в мире (приложение доступно в 190 странах). Кстати, в России сервис начал активно развиваться после зимних Игр 2014 года в Сочи. Знакомства в сети стали главным развлечением в Олимпийской деревне — иностранные спортсмены пропадали в приложении все свободное от соревнований и тренировок время. Сооснователь компании Шон Рэд, чуть было не разочаровавшийся в российском рынке, признал, что благодаря олимпийцам аудитория Tinder выросла на 400 процентов.

В 2021 году количество активных пользователей Tinder по миру насчитывало 75 миллионов человек, при этом три четверти приходилось на мужчин. Что касается статистики по возрасту пользователей, то 60 процентов любителей онлайн-знакомств моложе 35 лет. Хотя сфера знакомств полностью автоматизирована и упрощена благодаря хорошо прокачанным игровым и азартным механикам приложения, а также понятному интерфейсу и простому дизайну, технологии делают практически невозможное: они позволяют оказаться на свидании людям из совершенно разных социальных, культурных и возрастных групп, которые вряд ли встретились бы друг с другом в реальной жизни.

Несколько россиян поделились с «Лентой.ру» своим опытом использования Tinder в путешествиях и рассказали о самых запоминающихся случаях.

«Все достали свои телефоны и начали нас фотографировать»

Ксения, знакомилась в Tinder во время путешествий по Европе

Друзья всегда смеются — спрашивают, знаю ли я, для чего нужен Tinder. Для меня это в первую очередь просто общение, я отношусь к знакомствам в сети как к способу приятно провести время. В моей анкете никогда не указывалось, что я ищу гида или какие-то романтические отношения. В России, наверное, это воспринимается немного странно, но за границей ты можешь поболтать с человеком противоположного пола «просто так», и это будет адекватный и интересный разговор. С русскими ребятами в принципе сложнее начать общение: либо не идут на контакт, либо трудности со взаимопониманием.

Я приехала в Амстердам одна, и на четвертый-пятый день уже успела посмотреть весь город. Вспомнив похожий опыт с Tinder в Цюрихе, я от скуки залезла в приложение и почти сразу же нашла Тома. Некоторые фото чуть насторожили: поначалу я даже подумала, что он подрабатывает моделью, но при встрече голландец выглядел как обычный парень. Мы немного пообщались, и Том согласился показать свои любимые места.

Первый в списке был бар на крыше, и когда мы туда зашли, все присутствующие резко обернулись, достали свои телефоны и начали нас фотографировать! Это было максимально странно… Пока к Тому выстроилась небольшая очередь для селфи, я начала судорожно искать в интернете информацию о новом знакомом — успела мельком увидеть какой-то скрин телеэкрана. Ну, а когда все в баре немного успокоились, он признался во всем сам.

Выяснилось, что Том недавно стал ведущим утренней программы на телевидении, поэтому сейчас он что-то вроде местной знаменитости. К слову, сюрпризы не закончились: голландец решил показать мне нетипичный Амстердам. От каналов, исторических кварталов и велосипедов мы умчались на машине на пляж (в 40 минутах езды от центра). Там была потрясающая атмосфера, уютные кафешки и даже качели на побережье. Я бы никогда не нашла такое место сама — хотя бы потому, что не люблю заморачиваться и предпочитаю спискам «Десять достопримечательностей, которые нужно увидеть» проверенные рекомендации.

В Турции я тоже разок попробовала Tinder, и могу сказать, что там это работает совершенно по-другому. Парни сразу сводят все на «ты любовь всей моей жизни» и готовы чуть ли не завтра бежать знакомить с мамой. Меня такое очень напрягает, найти кого-то просто для общения нереально сложно

Опыт в Копенгагене, где я была вдвоем с подругой, вообще перевернул мое представление о путешествиях. Так получилось, что мы отправились на двойное свидание — подруга познакомилась в Tinder с симпатичным парнем, а он пригласил для меня своего коллегу. Ребята прямо-таки олицетворяли образ типичных датчан: высокие блондины и, конечно же, на велосипедах. Но при этом в строгих костюмчиках (оба офисные клерки). Недолго думая, мы согласились последовать примеру спутников и объехать город на велосипедах.

Точно могу сказать, что лучше экскурсии для погружения в культуру Копенгагена не существует. Когда историческая застройка в центре сменилась чудесными домиками, где совершенно обычные люди с любовью ухаживают за своими огородами, мы увидели ту настоящую неспешную жизнь датчан, которая скрывается от обычных туристов. Наверное, тогда-то я и влюбилась в велопрогулки.

«Я просто ***** (оцепенел)»

Владимир, пользуется Tinder в путешествиях по всему миру

Любое дейтинговое приложение здорово сокращает дистанцию между людьми: если в обычной жизни ты немного подождешь, прежде чем задавать щепетильные вопросы, то тут можно быть собой прямо с порога. В Латинской Америке вообще культура общения более простая и легкая, здесь социальная дистанция между людьми меньше. Время между мэтчем и встречей минимальна — около двух часов, так как встреча априори ни к чему не обязывает. Вы увиделись, поговорили про искусство и разошлись. В России же переписка длится днями.

Однажды в Перу ко мне прилетела подруга из Мексики, ярая противница знакомств в сети, но я все же смог убедить ее установить приложение. В первый же день у нее случился мэтч с кудрявым красавчиком-серфером. Позже я тоже с ним познакомился — обычно в подобных ситуациях мы представляемся братом с сестрой, поэтому нашему знакомому пришлось стараться вдвойне и впечатлять еще и меня. За два дня тиндер-бой показал нам практически все серф-споты Перу, втроем мы объездили все побережье, а уже потом переключились на более отдаленные места. Например, они с подругой побывали в крошечном городе Уакачина посреди пустыни, где оазис с синей водой окружен небольшими двухэтажными домиками.

Как оказалось, серфер был из богатой перуанской семьи, поэтому следующую значительную часть времени мы пропадали в закрытых барах и на вечеринках его странных экстравагантных друзей, который прилетали в Лиму из Америки. Все происходящее было похоже на некое сплетение событий «Большой охоты на акул» Томпсона и видеоряда из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»

Еще один случай произошел в Сан-Паулу — тогда я полгода снимал жилье у португальца, который сам недавно переехал в Бразилию. Когда хозяин уехал в командировку в Лиссабон, оставив в моем распоряжении весь дом и единственные от него ключи, мне «посчастливилось» их забыть в такси. Лучшее, что я смог придумать в той ситуации: насвайпить человека в Tinder, который либо поможет мне найти водителя в Uber, так как я не говорю по-португальски, либо даст мне ночлег. Я поменял текст в профиле на ироничное описание путешественника из России, который по забавному стечению обстоятельств не может попасть домой.

Буквально через полтора часа мне на помощь спешила одна неравнодушная бразильянка. В беседах о разном пролетел еще час, и, не дозвонившись до таксиста, девушка предложила остаться у нее. Как оказалось, моя знакомая изучала литературу в университете и занималась чем-то вроде антропологии, поэтому наша встреча перенеслась в музей на экспозицию, посвященную рабству, — очень больной для Бразилии теме.

За целый день с моей спутницей я узнал о культуре и истории страны несравнимо больше, чем за три месяца жизни в Сан-Паулу. Уже вечером мы все-таки дозвонились до таксиста, который, как оказалось, жил в пригороде, в фавелах. Белым людям не очень правильно там появляться одним, но бразильянка снова согласилась помочь и составила мне компанию.

Мне кажется глупо навешивать на дейтинговое приложение ярлык «исключительно про секс». Это не Tinder про секс, про секс — человек и вся наша жизнь. Допустим, если ты живешь в деревне с населением 1000 человек, то у тебя «икс» потенциальных партнеров. И вот автобус перемещает тебя в другой город, где живет уже 12 миллионов человек — количество подходящих тебе вариантов пропорционально увеличивается. Нельзя сказать, что автобус, который соединил тебя и миллионный город, — это секс-автобус. Это по-прежнему просто автобус, который привез тебя туда, где живет больше людей. А то, что мы всегда хотим секса, — это наша природа

В Южной Африке, в Кейптауне, у меня случилось Tinder-свидание с девушкой, которая была привержена идеям радикального черного феминизма: теории, что страдания черных женщин многократно помножены на проблемы расизма. Благодаря ей я действительно увидел изнанку жизни в Африке и, главное, узнал, насколько велика пропасть между жизнью в центре Кейптауна, приличном большом мегаполисе, по которому ездят автомобили Tesla, и в черных районах, где белому человеку совершенно нечего делать.

Чтобы показать несправедливость жизни и разные грани культуры, моя знакомая как раз и водила меня в такие места. Самым запоминающимся моментом стало путешествие из Кейптауна в небольшую серф-деревушку Муйзенберг, куда мне советовали обязательно ехать поездом, чтобы «нормально посмотреть жизнь» и не быть «белым туристом-********* (болваном)», предпочитающим комфорт в машине настоящим ощущениям.

От эстетики я просто ***** (оцепенел)… Все вагоны были обклеены плакатами экспресс-абортов — к слову, несмотря на то, что они разрешены в ЮАР, некоторые врачи до сих пор отказывают пациенткам в этой операции по религиозным соображениям. Также повсюду была развешана реклама продажи волшебных палочек, которые обязательно сделают тебя богатым, и таблеток для увеличения члена

Как по мне, Tinder не имеет альтернатив в плане интеграции культур. Если я нахожу знакомства в другой стране, то для меня очень важны простые критерии: чтобы человек был открыт миру, чтобы не делил все на черное и белое, умел анализировать и понимал, что стигматизация — плохая вещь. Разнообразия можно добиться, только если твой собеседник воспринимает мир так же, как ты, вне зависимости от менталитета или социокультурного контекста.

«Неадекватность можно вычислить сразу»

Кристина, попробовала Tinder в Египте

Мы с подругой поехали отмечать Новый год в Египет, надеясь как следует оторваться у теплого моря, однако в какой-то момент планы оказались под угрозой: контингент отдыхающих нам абсолютно не подходил, а проводить время на территории отеля было скучно. Поэтому мы решили искать единомышленников где-то еще и вспомнили про Tinder. К нашему удивлению, в Египте это приложение оказалось очень популярным, поэтому почти каждый день мы знакомились с новыми людьми и весело проводили время. Правда, позже выяснилось, что все они были из одной большой компании, хоть и жили в разных отелях — из разных городов и стран приехало около 20 человек.

С одним парнем из этой компании мы несколько раз ездили в Старый город Шарм-эш-Шейха. Он хорошо знал арабский, так как жил в Египте несколько лет, и поэтому очень помогал нам со всеми передвижениями, плюс много рассказывал про культуру и историю страны, показывал красивые нетуристические улочки и самые удачные локации для фото. Благодаря ему мы узнали все классные места, рестораны и магазины, которые популярны у местных, и он всегда был рад подсказать, где можно купить что-то подешевле или получше.