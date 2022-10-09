Туристы со всего мира устремились в Грузию

Осень в Кахетии привлекает туристов. Ежедневно из Тбилиси в сторону Восточной Грузии направляются сотни гостей из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы на родине виноделия познакомиться с достопримечательностями, традициями и гостеприимством, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Старая давильня в окрестностях Телави. Туристы могут почувствовать себя кахетинскими виноделами из прошлого. Давить вино ногами – для многих это казалось фантастикой. Даже не верили, что именно так получали традиционный напиток в Кахетии до появления современных машин.

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«Мы сюда приехали недавно. У нас группа молодых людей. Очень интересно, что появилась возможность все увидеть своими глазами, подавить вино, сделать хинкали. Я здесь останусь на неделю, хочу отправиться в путешествие по местам съемок «Мимино», – рассказал турист Илья Абдулкин.

Стать профессиональным хинкальщиком за один урок не выйдет. Но приблизиться хотя бы на один шаг к секретам грузинской кухни возможно. Тем более что проводят занятия опытные знатоки.

«Мы заранее готовим тесто, фарш, так как на это уходит время. Затем разделяем и нарезаем кружочками. А ребята учатся заворачивать», – рассказал организатор мастер-класса Софья Мезвришвили.

То, что у правильных хинкали 19 складок – это миф. А чтобы они не разварились, необходимо добавить соль в кипящую воду. Рядом проходят мини-лекции сомелье. На английском и на русском.

«Культуре виноделия – восемь тысяч лет. Это «Ркацители» – в квеври от соприкосновения со жмыхом получается плотное янтарное сухое вино», – поделилась сомелье Елена Сараджишвили.

Погостить в грузинской семье – новый туристический тренд. После экскурсии по Кахетии застолье у местных жителей. Терраса семьи Кирмелашвили пользуется большим спросом. Ни дня без путешественников. Ираклий – профессиональный тамада, а супруга заботится о вкусной и здоровой пище.

«Я люблю и готовить, и заниматься домашним хозяйством. Когда мы начали принимать туристов, я немного волновалась. А теперь поняла, что это очень интересно. Их довольные лица – это огромный стимул», – рассказала местная жительница Гульнара Романадзе.

Свое вино, свои соусы, подливки и ткемали. Местные делятся с гостями рецептами. А совсем скоро начнутся мастер-классы по приготовлению грузинского лакомства – чурчхелы. Без нее в Грузии не обходится ни один новогодний стол.