В Италии есть регионы, которые будут доплачивать приезжим туристам

Новая схема приема туристов была внедрена с целью оживления туризма в этом регионе. К слову, он считается одним из наименее посещаемых районов Италии.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Все туристы, приехавшие в регион Фриули-Венеция-Джулия, будут иметь право бесплатно путешествовать по всей стране на поезде. Платить за них будут власти региона.

Кроме того, официальные лица подтвердили, что они выдадут каждому путешественнику карту, которая дает право на бесплатный вход в музеи, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также предоставляет скидки в самых разных местах.

Туристы будут иметь возможность путешествовать на государственных поездах Trenitalia, от регулярных региональных линий до междугородних, а также на высокоскоростных линиях Frecce.

Чтобы воспользоваться поездкой, туристы должны забронировать турпакет с проживанием в отеле, участвующем в проекте. При бронировании не менее двух ночей стоимость обратного билета будет возвращена в качестве кэшбека из общей суммы.

Напомним, что власти Италии ранее подтвердили, что с 1 января 2023 года со всех однодневных путешественников, планирующих посетить Венецию, будет взиматься плата.

Стоимость входного билета зависит от времени года, то есть от сезона. Приезжим, у которых нет с собой действительного билета, власти города откажут во въезде в Венецию.

По прогнозам, доходы Италии от туризма в этом летнем сезоне достигнут почти 17 миллиардов евро.