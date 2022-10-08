Частичка Италии в райских тропиках

На острове Маагау в сердце первозданного Атолла Дхаалу, всего в 40 минутах от столицы Мале на гидроплане, гостей встречают 85 курортных вилл, окруженных тропической природой, лазурной водой и бархатными белыми песками.

Фото: Мир24 Мир24

Разработанный таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, благодаря использованию экологически безопасных материалов, Baglioni Resort Maldives – это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить любовь к природе и спорт на курорте, погрузившись в красоту вокруг.

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Кроме того, отель сотрудничает с престижными итальянскими брендами, такими как Ferrari Trento – изготовитель любимых во всем мире игристых вин, Frette, предоставляющий льняное постельное белье и полотенца ручной работы; MC2 Saint Barth – дизайнерские купальники, и Insìum, разрабатывающий инновационную анти-возрастную косметику.

Новые категории вилл

Состав номерного фонда курорта Baglioni Resort Maldives пополнился новыми категориями вилл: Two Bedroom Pool Suite Beach Villa и Pool Sunset Beach Villa.

Досуг и спорт. Приключения в итальянском стиле

Спортзал, пляжный волейбол и немоторизованные виды водного спорта, водные велосипеды, виндсерфинг, каякинг, прогулки на лодках и сноркелинг с предоставлением полной экипировки. Профессиональные инструкторы дайвинг-центра «Gold Palm 5-star» проведут вас по лучшим на планете местам для погружения.

Для гурманов. Завораживающие виды на Мальдивы и итальянские блюда

Для самых искушенных гостей со всего мира курорт разработал особые гастрономические программы в фирменном итальянском стиле. Бар у бассейна и три превосходных ресторана: итальянский Gusto; японский Umami; и Taste, сочетающий международную кухню – предлагает блюда высокой кухни наряду с меню здорового питания.

Бар у бассейна

Идеальное место, чтобы расслабиться после энергичного купания в бассейне. Во второй половине дня, с 12:00 до 16:00, бар предлагает легкий выбор пасты, пиццы и салатов, а также блюд из меню à la carte. 19.02 – это время аперитива с Ferrari Trento – гости наслаждаются закусками с бокалом итальянского игристого.

СПА-процедуры от Baglioni. Итальянский комфорт и тропическое расслабление

Итальянский оазис на лоне природы Baglioni Spa – это спа-центр с концептуальным дизайном, который располагает четырьмя деревянными павильонами на открытом воздухе для индивидуальных программ, двумя совмещенными павильонами с программами для двоих и пространством для практик йоги, дыхания и медитации, а также полностью оборудованным спортзалом.

Детский клуб. Отличные впечатления для юных исследователей