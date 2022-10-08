Частичка Италии в райских тропиках

На острове Маагау в сердце первозданного Атолла Дхаалу, всего в 40 минутах от столицы Мале на гидроплане, гостей встречают 85 курортных вилл, окруженных тропической природой, лазурной водой и бархатными белыми песками.
Разработанный таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, благодаря использованию экологически безопасных материалов, Baglioni Resort Maldives – это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить любовь к природе и спорт на курорте, погрузившись в красоту вокруг.
Кроме того, отель сотрудничает с престижными итальянскими брендами, такими как Ferrari Trento – изготовитель любимых во всем мире игристых вин, Frette, предоставляющий льняное постельное белье и полотенца ручной работы; MC2 Saint Barth – дизайнерские купальники, и Insìum, разрабатывающий инновационную анти-возрастную косметику.
Состав номерного фонда курорта Baglioni Resort Maldives пополнился новыми категориями вилл: Two Bedroom Pool Suite Beach Villa и Pool Sunset Beach Villa.
Спортзал, пляжный волейбол и немоторизованные виды водного спорта, водные велосипеды, виндсерфинг, каякинг, прогулки на лодках и сноркелинг с предоставлением полной экипировки. Профессиональные инструкторы дайвинг-центра «Gold Palm 5-star» проведут вас по лучшим на планете местам для погружения.
Для самых искушенных гостей со всего мира курорт разработал особые гастрономические программы в фирменном итальянском стиле. Бар у бассейна и три превосходных ресторана: итальянский Gusto; японский Umami; и Taste, сочетающий международную кухню – предлагает блюда высокой кухни наряду с меню здорового питания.
Идеальное место, чтобы расслабиться после энергичного купания в бассейне. Во второй половине дня, с 12:00 до 16:00, бар предлагает легкий выбор пасты, пиццы и салатов, а также блюд из меню à la carte. 19.02 – это время аперитива с Ferrari Trento – гости наслаждаются закусками с бокалом итальянского игристого.
Итальянский оазис на лоне природы Baglioni Spa – это спа-центр с концептуальным дизайном, который располагает четырьмя деревянными павильонами на открытом воздухе для индивидуальных программ, двумя совмещенными павильонами с программами для двоих и пространством для практик йоги, дыхания и медитации, а также полностью оборудованным спортзалом.
Для нас, итальянцев, семья всегда на первом месте, а дети – это ее бьющееся сердце. Маленькие гости тепло приветствуются в Baglioni Resort Maldives, с детским клубом для детей в возрасте от 3 до 15 лет, предлагающим насыщенную программу игр, спортивных и образовательных мероприятий.