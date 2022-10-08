3 солнечных страны, где стоит встретить Новый год

Каждый день приближает нас все ближе к волшебному празднику Новый год. Поэтому уже сейчас самое время задуматься о том, где и как лучше провести новогоднюю ночь. Можно собраться в семейном кругу или повеселиться на вечеринке с друзьями. Либо отправиться на зимние каникулы в теплые страны и встретить праздник в необыкновенной обстановке. Там, где белый песок, райские пляжи, чистое море и умопомрачительные закаты. Не зря говорят, что лучший подарок – это положительные впечатления и эмоции. Порадуйте себя! В данной статье мы рассмотрим 3 популярных солнечных страны, где стоит встретить Новогодние праздники.

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Зажигательный Таиланд

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Таиланд является востребованным туристическим направлением. Казахстанцы не первый год выбирают страну в качестве места, где можно по приемлемой стоимости провести отпуск у моря. Курорты Таиланда ждут отдыхающих на протяжении всего года. А стоимость тура даже в самый разгар сезона может быть вполне демократичной.

Пхукет

Паттайя Новогодний отпуск здесь будет интересен как любителям шумных гуляний, так и сторонникам уединенного отдыха. Последние могут провести время, например, на небольшом и малолюдном островке, а встретить грядущий год на просторном пляже под шум прибоя. Местные жители обожают праздники и умеют отмечать их весело. Поэтому в новогоднюю ночь туристам точно не придется скучать. Самые популярные острова Таиланда:

Декабрь-январь – разгар туристического сезона. Соответственно, в это время цены на отдых поднимаются в несколько раз. Поэтому рекомендуем приобретать тур заранее (за 3-5 месяцев).

Также в этот период года практически все пляжи, развлекательные центры, рынки и улицы переполнены путешественниками. В распоряжении путешественников лучшие современные отели вместе с неповторимой тайской экзотикой. Однако, планируя отдых в период новогодних праздников, стоит обратить внимание на такие недостатки:

Впечатляющие Мальдивы

Желающим провести время в настоящем райском месте, вдали от морозов и снега, рекомендуем приобрести тур на Мальдивы. Это то место, где каждый может побывать в роли Робинзона Крузо, ведь некоторые острова по сей день остаются необитаемыми. Умеренный климат, свежий океанский бриз, белый песок и полный релакс. Как правило, с декабря по январь начинается время сухого сезона на Мальдивских островах. В этот период осадки бывают крайне редко, поэтому непогода вряд ли помешает путешественникам насладиться отдыхом на все 100%:

В дневное время суток температура воздуха сохраняется в пределах 28-30 С; Ночью температура воздуха не бывает ниже 25 С.

Безусловно, отпуск на Мальдивах не отличается низким ценником. Даже если тур бронируется заранее, его стоимость будет по-прежнему высокой. Однако это полностью оправданно. К праздникам Мальдивы полностью преображаются и предлагают отдыхающим веселые вечеринки с салютами и шампанским на побережье райского пляжа.

Путешественники, которые рассматривают покупку тура на Мальдивские острова в преддверии новогодних праздников, могут выбрать несколько вариантов отдыха:

Провести отпуск в отеле на «общем острове» и принять участие в массовых новогодних гуляниях. Или расположиться на одном из незабываемых островов, где будет организована специальная праздничная программа с вечеринкой.

Незабываемые Эмираты

Тур в ОАЭ – это поездка в восточную сказку. Здесь прекрасно можно провести отпуск и встретить новогодние праздники у моря. Зимние месяцы – это лучшее время для путешествий на побережье Персидского залива. Поэтому в новогодние праздники рекомендуем приобретать туры в Дубай. Зимой в ОАЭ будет комфортно всем, ведь в стране практически не бывает дождливых дней, а погода радует солнечными днями:

Температура воздуха днем прогревается до комфортных +26 +28 C; А в ночное время суток столбик термометра редко опускается ниже +18 C.