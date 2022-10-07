Российских туристов заверили в безопасности отдыха на Шри-Ланке

Накануне возобновления рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Коломбо в посольстве Шри-Ланки в РФ провели пресс-конференцию: дипломаты постарались разъяснить, что в стране полностью готовы к приему российских туристов, отдыхать они будут в полной безопасности.

Фото: tourdom tourdom

Советник посольства Чамила Джаяратна пояснил – после пандемии турпоток снизился с 2,2 млн иностранных гостей до 149 тыс. При этом треть из оставшегося «ручейка» прибытий (50 тыс.) приходится на долю россиян. Шри-Ланка очень заинтересована в гостях из России и готова сделать для их отдыха все необходимое.

Видео дня

Прежде всего, это возобновление прямой перевозки. После июньского инцидента с арестом самолета «Аэрофлота» на Шри-Ланке провели работу над ошибками и добились, что уже с 9 октября российский нацперевозчик вернется на линию Москва – Коломбо. По словам ланкийских дипломатов, обсуждается и возобновление полетов SriLankan Airlines, но решение пока не принято. Зато, как рассказала посол Шри-Ланки Джанита Абевикрема Лиянаге, по итогам переговоров в Росавиации, российская авиакомпания AZUR air получила разрешение выполнять четыре рейса еженедельно. Полеты из Москвы в Коломбо начнутся с 3 ноября.

На пресс-конференции ланкийские дипломаты также заверили, что на Шри-Ланке абсолютно безопасно. После смены правительства и президента в июле обстановка в стране нормализовалась. Беспорядков, перебоев с электричеством и топливом нет.

Чтобы отдых для россиян был еще более комфортным, на Шри-Ланке также готовы разрешить нашим согражданам открывать счета через интернет и оформлять пластиковые карты местного People’s Bank. Правда, окончательное решение по этому вопросу в Центробанке республики еще не принято и ожидается в течение 2 месяцев (TourDom.ru сообщал подробности сегодня утром. – Ред.).