Где находится «ничейная земля»

Люди на протяжении столетий исследовали и завоевывали новые земли. И тем сложнее представить, что в нашем мире могут оставаться территории, которые не принадлежат никому. И тем не менее, такая территория есть. Где она находится и почему считается «ничейной», читайте в материале «Рамблера».

Фото: unsplash unsplash

Территория Бир-Тавиль, располагающаяся в Африке, граничит сразу с двумя странами: с Египтом на севере, а с юга, запада и востока — с Суданом. При этом ни одна из этих стран не претендует на земли Бир-Тавиль, что и делает его «ничейной территорией».

wikimedia.org

Всегда ли территории Бир-Тавиль никому не принадлежали? И почему эти земли оказались никому не нужны? Дело в том, что до 1902 года граница между Египтом и Суданом проходила по 22 параллели, но в 1902 году Британия провела новую границу между государствами, независимую от политической границы. Согласно новому разделению территория, которую называют Халаибский треугольник перешла под управление Судана, а земли Бир-Тавиль, общая площадь которых составляет 2060 км², были переданы Египту.

Так продолжалось до 1958 года, когда Египет, получив независимость, потребовал вернуться к тем границам, которые были до 1902 года, отказавшись при этом от своих прав на территории Бир-Тавиль. Правда, взамен Египет претендовал на земли Халаибского треугольника. Судан же полностью устраивало разделение границ, которое произошло в 1902 году. Лишь в 2000 году Халаибский треугольник вновь полностью стал частью Египта.