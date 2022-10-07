Турист отправился в «отпуск мечты» в ЮАР и был убит

«Было много крови и криков, и, как вы можете себе представить, туристы были в истерике, но ничего нельзя было сделать, чтобы помочь водителю, — рассказал один из спасателей. — Это было действительно тяжелое огнестрельное ранение, и из-за крови мы не могли изначально сказать, был ли совершен один выстрел или их было больше».