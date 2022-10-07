Джамму и Кашмир посетило рекордное количество туристов в этом году

Департамент туризма Джамму и Кашмира зарегистрировал прибытие самого большого числа туристов за год. Рекордное количество путешественников, посетивших Джамму и Кашмир, свидетельствует об общем развитии и изменениях, произошедших на союзной территории, отметили чиновники.

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По данным департамента туризма, «туризм является крупнейшим источником занятости в Джамму и Кашмире, и с начала этого года союзную территорию посетили 16,2 миллиона туристов, и это самый высокий показатель за 75 лет независимости страны. Туризм обеспечил максимальную занятость в различных регионах Джамму и Кашмира, включая Пунч, Раджури, Джамму и Кашмирскую долину».

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Недавно была запущена всеобъемлющая политика в области кино, чтобы привлечь кинематографистов для съемок, и в течение года после уведомления об этой инициативе было выдано 140 разрешений на съемки фильмов и веб-сериалов. Вскоре будет запущена киностудия с самым современным оборудованием. Это, помимо предоставления новых возможностей молодым талантам Джамму и Кашмира, будет способствовать развитию бизнес-экосистемы союзной территории.

За первые восемь месяцев этого года Кашмир посетили рекордные 2 миллиона путешественников. Такие туристические места, как Пахальгам, Гульмарг и Сонамарг, а также все отели и гостевые дома в Сринагаре были заполнены на 100 процентов.

Туристический сектор в Джамму и Кашмире развивается в соответствии с видением целей устойчивого развития. Кроме того, особое внимание уделяется укреплению сегмента гостеприимства и созданию надежной системы туристической инфраструктуры.

Правительство работает над созданием современных ресурсов за счет государственных и частных инвестиций. Несмотря на трудности и ограничения, возникшие в связи с пандемией COVID-19, администрация Джамму и Кашмира предприняла достаточно шагов для возрождения туризма в штате и обеспечения занятости лиц, связанных с этим сектором.