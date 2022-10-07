Россиянка в Таиланде удивилась собирающим мусор ради досуга

Российская туристка, побывавшая на отдыхе на тайском курорте Као-Лак, потратила за недельный тур 220 тысяч рублей на двоих. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом Тонкости туризма, ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам читательницы портала, «отдых полностью окупился». Так, путешественница осталась в восторге от туристической инфраструктуры, природы и спокойного отдыха без «тусовок» и «ушлых бизнесменов россиян-зимовщиков», которых она встречала на Пхукете. Удивлением для россиянки стали группы добровольцев-туристов, в основном пожилых европейцев, которые ради досуга раз в неделю убирали пляжи и берег.

«Наши соотечественники в этих группах редкость, не доросли еще, не понимают. Зачем тратить несколько часов своего отпуска на уборку "их" мусора?» — поделилась мнением туристка.