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4 часа назад

Россиянка побывала в Таиланде и удивилась собирающим мусор ради досуга туристам

Lenta.ru

Российская туристка, побывавшая на отдыхе на тайском курорте Као-Лак, потратила за недельный тур 220 тысяч рублей на двоих. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом Тонкости туризма, ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка в Таиланде удивилась собирающим мусор ради досуга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам читательницы портала, «отдых полностью окупился». Так, путешественница осталась в восторге от туристической инфраструктуры, природы и спокойного отдыха без «тусовок» и «ушлых бизнесменов россиян-зимовщиков», которых она встречала на Пхукете. Удивлением для россиянки стали группы добровольцев-туристов, в основном пожилых европейцев, которые ради досуга раз в неделю убирали пляжи и берег.

«Наши соотечественники в этих группах редкость, не доросли еще, не понимают. Зачем тратить несколько часов своего отпуска на уборку "их" мусора?» — поделилась мнением туристка.

Девушка рассказала, что в поездку брала с собой наличные доллары и меняла их в обменнике недалеко от информационного центра Као-Лак. За неделю туристы потратили около 650 долларов (38,6 тысячи рублей). Россиянка также считает, что в Таиланде лучше не переплачивать за питание «все включено», так как до центра города, как и до всех достопримечательностей можно легко добраться на байке или велосипеде.

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