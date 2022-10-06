Отдохнувшие на Бали туристы рассказали о главных минусах острова

Пользователи сети, посещавшие индонезийский курорт Бали, порассуждали о худших аспектах отдыха на острове. Свое мнение они выразили в комментариях в публикации на платформе Reddit.
Турист попросил читателей форума рассказать, почему Бали считается переоцененным местом. Среди главных минусов путешественники назвали перегруженность курорта.
«Остров не рассчитан на такое обилие трафика на дорогах и на толпы туристов. Многие излюбленные отдыхающими места сейчас переполнены людьми и торговыми точками. Первым приходит на ум Танах-Лот, куда все приезжают на закате. Вечером на пляже собираются сотни туристов», — пояснил юзер.
Пользователя поддержал и другой комментатор.
«Действительно, когда я был на Бали, меня очень удивило количество людей. Там было полно моделей, которые фотографируются на каждом шагу для соцсетей и загораживают вид на природные достопримечательности», — уточнил он.
Также туристы пожаловались на обилие мусора.
«Это ужасно. Вы можете грести в океане и с каждым гребком натыкаться на полиэтиленовые пакеты», — отметил пользователь под постом.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту острова. Так, некоторые комментаторы пояснили, что если тщательно спланировать поездку и посещать не самые туристические места, то от пребывания на Бали останутся только приятные впечатления.
«Несколько лет назад я поехал в одиночное путешествие на Бали, арендовал мопед и ел только в маленьких местных ресторанчиках. Это был замечательный опыт, и поездка получилась бюджетной», — рассказал читатель Reddit.