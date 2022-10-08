Пять городов мира, похожих на декорацию к фильму-антиутопии

Жанр антиутопии остается популярным. Одни с удовольствием погружаются в сюжет, другие с восхищением изучают жизненный уклад описанных автором обществ “будущего” с их пороками и проблемами. И первым, и вторым кажется, что антиутопию встретить в реальности невозможно. Но им можно возразить. Сегодня “Рамблер” расскажет о пяти городах, в которых вы ощутите себя героем фильма-антиутопии.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Каракас, Венесуэла

В столице переживающей не лучшие времена Венесуэлы есть кварталы, которые запрещено посещать туристам и не случайно. И дело не только в ощущении контраста с относительно благополучными районами города. Трущобы Каракаса – место, где статистика совершаемых там преступлений не ведется на протяжении нескольких лет. Убийства, ограбления, насилие и бедность их главные атрибуты. В этом районе нет ни зелени, ни внятной инфраструктуры. Так могли бы выглядеть фракции, описанные Вероникой Рот в романе “Дивергент”.

Манила, Филиппины

Примером соседства урбанистического рая и ада будет и портовая столица филиппинского государства. Попадая сюда, туристы сначала очаровываются Манилой – архитектурой времен испанских колонизаторов в сочетании с современными стеклянными джунглями. Но стоит им хотя бы раз съездить в пригород, где расположены неблагополучные районы, впечатление портится. Бедные жители Манилы расселяются в лачуги, похожие на декорацию к фильму “Первому игроку приготовиться”.

Кашгар, Китай

Wikimedia.org

Кашгар относится к Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Его историю можно назвать богатой, вот только не ей город прославился. Дело в том, что в Кашгаре власти Китая внедрили систему круглосуточной слежки за населением. Улицы города всегда патрулируют офицеры полиции. Горожане ежедневно сталкиваются с необходимостью проходить через контрольно-пропускные пункты. Каждый их шаг фиксируется миллионами камер видеонаблюдения, а с помощью искусственного интеллекта власти научились почти безошибочно идентифицировать жителей Кашгара. Звучит по-оруэлловски, не так ли?

Абу-Даби, ОАЭ

Unsplash.com