Куда едут иностранцы за стоматологическими услугами

Седьмого октября отмечается Всемирный день улыбки. Те, кто хочет стать обладателем «голливудской», выбирают медицинский туризм в Армению. Лечить зубы в страну приезжают туристы со всего мира. Какие услуги пользуются наибольшей популярностью, рассказывает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.

Фото: Мир24 Мир24

Финишная полировка – и Катерина Агазарян-Пападопулу сможет вернуться в родные Афины. План лечения команда врачей составляла онлайн – девушка выслала в клинику рентгеновские снимки из Греции. На терапевтическое лечение ушли две недели.

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«Если сравнивать цены на стоматологию в Армении и в Греции, то разница выходит как минимум в три раза. Когда речь идет о большом количестве зубов, то это, конечно, весомая сумма», – говорит турист-пациент Катерина Агазарян-Пападопулу.

Чаще всего в Армению приезжают за так называемой «голливудской улыбкой». Тотальная реконструкция керамическими винирами обойдется в четыре миллиона драмов – это примерно 600 тысяч рублей. Также большой спрос на установку имплантов, коронок и протезирование.

«На полную реконструкцию улыбки понадобится около трех недель. Несмотря на то, что в Армении цены намного ниже, чем в других странах, качество у нас на высшем уровне, ведь мы работаем мы по международным стандартам», – отметил стоматолог Амали Мхитарян.

В год только одну клинику посещают около 500 туристов. Пациенты приезжают со всего мира. Но чаще из СНГ, Европы, Соединенных Штатов и Канады. Совмещают приятное с полезным. Осматривают достопримечательности и поправляют здоровье.

«Пик работы с туристами приходится на летние месяцы. В основном консультации и план лечения мы стараемся проводить заранее, до даты приезда. Так мы не только экономим время, но и даем четкую картину, на сколько дней или недель пациенту нужно будет приехать в Армению», – пояснила администратор стоматологической клиники Седа Галстян.