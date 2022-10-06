Сезонные направления: куда отправиться на отдых в ноябре

Совсем скоро россиян ждут длинные ноябрьские выходные. Несмотря на возможные ковидные ограничения и нестабильную внешнеполитическую обстановку, многие люди планируют отправиться на отдых. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, какие направления доступны для отдыха в ноябре и во сколько они обойдутся.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

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Эксперт по туризму Николай Мельник поделился популярными направлениями для российских отдыхающих. Среди них он выделил:

Египет

— Сейчас это основная курортная зона. Туроператорами предлагаются туры с питанием «все включено», — рассказал Мельник.

Арабские Эмираты

На этом направлении, по словам собеседника «ВМ», россиянам доступны туры, равные по стоимости Египту. Однако стоит учесть, что в них не включено питание.

Турция

— Турцию тоже можно выбрать в качестве страны для отдыха в ноябре, но нужно учитывать, что к концу октября во многих частях страны начинаются дожди. Поэтому стоит отдавать предпочтение курортным зонам в районе Алании, — поделился Мельник.

Куба

Еще одно сезонное направление, как отметил туристический эксперт.

— Когда в нашей стране становится холодно, популярностью начинают пользоваться страны Азии и Карибского бассейна, в их числе Куба, — заметил собеседник «ВМ».

Ценовой диапазон

Как рассказал Мельник, по всем направлениям цены почти не отличаются. Исключение составляет Куба, где отдых на двоих обойдется в два раза дороже остальных курортов.

Куба — от 200 тысяч рублей;Арабские Эмираты — от 100 тысяч рублей;Египет — от 80 тысяч рублей;Турция — от 60 тысяч рублей.

— По статистике, в это время года люди выбирают направления, опираясь на собственный бюджет, — подчеркнул эксперт по туризму.

Мельник дополнил: Турцию и Египет в основном выбирают те, у кого ограничен бюджет. Те, кто располагает большими средствами, отдают предпочтение Арабским Эмиратам, странам Карибского бассейна или Мальдивам.

Но стоит ли ждать горящих туров и скидок по доступным направлениям?

— Конец октября и начало ноября является периодом высоких цен на туристические направления, поэтому скидки не предвидятся. В период каникулярных дат цены всегда на 30 процентов выше, — прокомментировал собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что горящих туров в это время тоже не бывает ни по одному из направлений.

Сложности с вылетом

«Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта по туризму, легко ли сейчас пересечь границу. По словам Николая Мельника, официального ограничения на выезд из страны нет.