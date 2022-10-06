Кто и куда поедет на отдых зимой

Редакция TourDom.ru 5 октября начала подготовку к составлению традиционного рейтинга-прогноза на зимний сезон и предложила специалистам туризма назвать страны, с которыми они планируют наиболее активно работать. Комментарии к опросу в канале «Крыша ТурДома B2B» показывают: дело не столько в том, куда поедут туристы, сколько в том, кто сможет поехать.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По состоянию на утро 6 октября проголосовали 335 профессиональных участников канала. Чаще всего (195 раз) в качестве приоритетного направления турагенты называли Египет. Это ожидаемо, так как поездка в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сейчас выглядит наиболее доступным способом сменить обстановку и попасть зимой на пляжный курорт.

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Вторую строчку занимают Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива (158 откликов), на третьем с минимальным отрывом идет Таиланд (153). Россию турагенты поставили в списке приоритетов после Мальдив и Турции. Однако, судя по комментариям, в реальности картина предпочтений может получиться вообще другой.

«У нас-то много может быть планов, только совпадут ли они с планами мировой политики?!» – задает риторический вопрос один из участников. Коллеги разделяют сомнения: спрос на выездные направления туризма сейчас сдерживает неопределенность с пересечением границы для военнообязанных туристов. Они по-прежнему не понимают, выпустят их или нет, лично уточнять это в военкоматах многие не хотят. Получается, что гарантированно отправлять за границу можно либо женщин, либо пенсионеров.

«Кто поедет на отдых? Напряжение у людей колоссальное. Пока вижу потенциал в виде семейных пар возрастом 50+. Мужчинам такого возраста разрешат выезд (и то со справкой военкома, что не офицер в запасе. – Ред.). Предприниматели? Бизнес лихорадит, теперь еще и работников забирают. Бронированные? Ну… может быть. Девушки-подружки? Далеко не во все страны осмелятся», – рассуждает одна из подписчиц «Крыши турдома В2В».

Остается Россия, но отдых на родных курортах зимой подходит далеко не всем – значительная часть туристов готова тратить деньги только на поездку к теплому морю.