Кто и куда поедет на отдых зимой

Редакция TourDom.ru 5 октября начала подготовку к составлению традиционного рейтинга-прогноза на зимний сезон и предложила специалистам туризма назвать страны, с которыми они планируют наиболее активно работать. Комментарии к опросу в канале «Крыша ТурДома B2B» показывают: дело не столько в том, куда поедут туристы, сколько в том, кто сможет поехать.
По состоянию на утро 6 октября проголосовали 335 профессиональных участников канала. Чаще всего (195 раз) в качестве приоритетного направления турагенты называли Египет. Это ожидаемо, так как поездка в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сейчас выглядит наиболее доступным способом сменить обстановку и попасть зимой на пляжный курорт.
Вторую строчку занимают Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива (158 откликов), на третьем с минимальным отрывом идет Таиланд (153). Россию турагенты поставили в списке приоритетов после Мальдив и Турции. Однако, судя по комментариям, в реальности картина предпочтений может получиться вообще другой.
«У нас-то много может быть планов, только совпадут ли они с планами мировой политики?!» – задает риторический вопрос один из участников. Коллеги разделяют сомнения: спрос на выездные направления туризма сейчас сдерживает неопределенность с пересечением границы для военнообязанных туристов. Они по-прежнему не понимают, выпустят их или нет, лично уточнять это в военкоматах многие не хотят. Получается, что гарантированно отправлять за границу можно либо женщин, либо пенсионеров.
«Кто поедет на отдых? Напряжение у людей колоссальное. Пока вижу потенциал в виде семейных пар возрастом 50+. Мужчинам такого возраста разрешат выезд (и то со справкой военкома, что не офицер в запасе. – Ред.). Предприниматели? Бизнес лихорадит, теперь еще и работников забирают. Бронированные? Ну… может быть. Девушки-подружки? Далеко не во все страны осмелятся», – рассуждает одна из подписчиц «Крыши турдома В2В».
Остается Россия, но отдых на родных курортах зимой подходит далеко не всем – значительная часть туристов готова тратить деньги только на поездку к теплому морю.
По этой причине многие верят, что выездной туризм никуда не денется – потребность путешествовать сохранится. Если порядок выезда за границу все-таки станет более прозрачным и прогнозируемым, то можно рассчитывать на отложенный спрос и интерес к дальнемагистральным направлениям. Это прежде всего страны Юго-Восточной Азии, Мальдивы, Сейшелы, Куба и другие. С одной стороны, выбор курортов, куда можно добраться на прямых рейсов, увеличивается. С другой – в этом году многие туристы уже привыкли летать со стыковками через Стамбул или Дубай. «Сейчас новая эра туризма, и пересадок туристы уже не боятся», – пишут участники обсуждения.