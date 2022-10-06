5 интересных фактов о Казахстане, о которых вы могли не знать

Эта страна удивит вас и подарит массу ярких впечатлений.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

До недавнего времени Казахстан был не самым популярным направлением у россиян – и очень зря! Страна, о которой мы, признаемся, знаем не так много, способна удивить даже искушённого туриста.

Видео дня

Национальная идея — уникальность

Являясь центром тюркской цивилизации и сочетая элементы самых разных культур, Казахстан не только не потерял, но и определил через них свой собственный уникальный характер. Даже в течение долгих лет в составе СССР страна отстаивала право на самоопределение – культурное, языковое и этническое. А уже после распада Союза независимость во всех сферах социальной жизни стала для Казахстана едва ли не национальной идеей. И если имена Абая Кунанбаева или Скриптонита вам ни о чём не говорят, стоит обязательно исправить это недоразумение перед поездкой.

У Казахстана две столицы

Прозвучит немного субъективно, но не отметить этот факт я не могу: в Казахстане, как и в России, фактически две столицы. Политическая и административная – Нур-Султан (или снова Астана), деловая и культурная – Алма-Ата. Тем, кто в Казахстане впервые, я рекомендовал бы начать путешествие по стране именно со столиц.

На фоне Астаны и Алма-Аты, современных инновационных мегаполисов, потрясающе контрастными выглядят степные районы Казахстана, где сохраняются традиционный уклад и натуральное хозяйство. Урбанизация в Казахстане – явление всё ещё не повсеместное: к счастью или сожалению, судить только гражданам страны.

Казахская кухня — молодая, но с интересной историей

Начало современного этапа гастрономической истории Казахстана принято датировать рубежом XIX-XX веков – именно тогда завершился переход на оседлый образ жизни и оседлое же хозяйство. Однако корни национальной кухни следует искать гораздо глубже – у тюркских кочевых народов.

Основу рациона кочевников составляли мясо, мука и кисломолочные продукты, поэтому и большинство блюд казахской кухни обыгрывают их сочетания между собой, а также с крупами или овощами.

И если слава бешбармака вышла далеко за пределы Казахстана, то внутри страны, особенно в сельской местности, блюда с таким названием вы не встретите. Зато встретите ет или ет асы (другое название бешбармака). И пробуждать аппетит к казахской кухне стоит именно на дегустации этого популярного специалитета.

Казахстанцы очень любят горы

Природа – одно из самых главных сокровищ Казахстана. Если в России все, кто может себе это позволить, стремятся поселиться поближе к воде, то, например, в Алма-Ате мечтают о горах. Снять домик в предгорьях Тянь-Шаня, затопить баньку на саксауле и навернуть пару фигурных па на высокогорном катке Медео – звучит красиво и экзотично. Но в Казахстане это элемент повседневности. Одна из тысячи причин, по которой здесь хочется задержаться подольше.

Одним словом можно очень оскорбить казахстанца

Кстати, именно разрыв между городским и сельским населением республики в своё время породил один из самых негативных внутренних стереотипов о казахстанцах. Стоп-слово, которого стоит остерегаться как огня и навсегда забыть при въезде в страну – мамбет (так уничижительно называют казахстанцев из сельской местности). Оно звучит максимально оскорбительно для жителей, тем более – от иностранцев.