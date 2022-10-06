Сколько стоят туры в Турцию и Египет на осенних каникулах

Опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома» показал: несмотря ни на что, 11% из более 5700 респондентов на школьных каникулах намерены отправиться на отдых за границу. Для тех, кто еще не определился с вариантом, корреспондент TourDom.ru сравнил, сколько стоит недельный тур в Турции и Египте с вылетом 10 октября из Москвы.

Фото: TourDom TourDom

Самый бюджетный вариант для двоих в 3-звездочном отеле Empire Hotel в Хургаде с питанием «все включено» будет стоить около 85 тыс. руб. с перелетом. Турция в плане цены немного выигрывает. Отдохнуть в бюджетном отеле Aegean Park Hotel 3* на тех же условиях, что и выше, можно за 80 тыс. руб. за пару.

Цены на тур в гостиницу 4* Old Vic Sharm Resort в Шарм-эль-Шейхе начинаются от 90 тыс. руб. за «все включено». И в данном случае турецкий отель выйдет дешевле – 7 ночей с полным питанием в 4-звездочном Ozcan Beach Hotel обойдутся в 82 тыс. руб.

7 ночей в одном из самых бюджетных египетских отелей Aqua Hotel Resort & SPA 5* тоже стоят от 90 тыс. руб. Отдых в Мармарисе Mirage World 5* стоит около 94 тыс. руб. с питанием «все включено». В данном случае в плане цены выигрывает египетский отель.

Если сравнивать отели премиум-сегмента, то и здесь разница в ценах очевидна. Так, отдых в Rixos в Белеке и Шарм-эль-Шейхе в первом случае с «ультра все включено» стоит 340 тыс. руб за 7 ночей на двоих на следующей неделе, а во втором – менее 200 тыс. руб.

То есть говорить о том, что отдых в турецких отелях сопоставим по стоимости с египетскими в полной степени нельзя. Цены на туры в гостиницы 3* и 4* не сильно отличаются, но все же Турция в основной массе дешевле, а вот когда речь идет о 5*, то на родине лиры придется заплатить больше.