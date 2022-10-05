500 тыс. туристов совершили полеты на воздушном шаре в Каппадокии

В январе полет на воздушном шаре в Каппадокии совершили 15 245, в феврале- 16 305, в марте- 27 474, в апреле 45 700, в мае- 75 893, в июне -78 297, в июле - 72 134, в августе - 89 782, в сентябре- 87 351 турист.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

В 2019 году этот показатель составил 585 852, в 2020- 120 917, а в 2021- 388 833 человек.

Губернатор Невшехира Инджи Сезер сказала журналистам, что к концу года ожидается рекордная статистика по числу туристов, совершивших полет на воздушном шаре в Каппадокии.

В январе- сентябре музеи и туристические объекты Каппадокии посетили 3 млн 116 тыс. 993 туриста.

Каппадокия отличается уникальным природным ландшафтом. Каппадокия - это прежде всего долина Перибаджалары («Волшебные камины» или «Камины фей») и останцы в виде каменных столбов причудливых форм и очертаний.

На территории Каппадокии ранее находились действующие вулканы, крупнейшие из которых - Хасан, Эрджиес, Медендиз и Гюллюдаг - когда-то выбрасывали пепел и лаву. Со временем пепел превратился в туф, а лава - в базальт, покрывший тонким слоем мягкую туфовую породу. Смена климата в регионе запустила работу иных природных сил: осадки, ветер и реки высекали из туфа свои узоры.

овершая тур, туристы получают возможность увидеть с высоты птичьего полета природные красоты региона: долину Перибаджалары и высеченные в скалах дома и монастыри.