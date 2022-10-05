Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Туристы сталкиваются с проблемами в обслуживании карт UnionPay в Европе

TourDom

В социальных сетях и на форумах российские туристы обсуждают проблемы, возникшие с обслуживанием карт UnionPay в некоторых странах Европы. В частности, банки Чехии и Испании отказываются принимать пластик китайской платежной системы.

Туристы сталкиваются с проблемами в обслуживании карт UnionPay в Европе
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По данным «Известий», одна из крупнейших финансовых организаций Чешской Республики KB Bank больше не работает с картами UnionPay, выданными в России. Впрочем, у туристов пока есть альтернатива в виде банка Ceska Sporitelna, который никаких ограничений не вводил.

Кроме того, в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании. В частности, чаще всего не проходят операции в терминалах Euronet, Kutxabank и ING. При этом неважно, выдана карта UnionPay российским банком, попавшим под санкции или не имеющим таких ограничений. Пока без перебоев выдают наличные и осуществляют переводы только банкоматы Sabadell.

Стоит отметить, проблемы с картами китайской платежной системы периодически возникают также на Кипре и в Болгарии. Однако местные финорганизации сообщают, что сбои носят локальный характер и тотального запрета на работы с таким пластиком нет.

Ранее финский банк Nosto отказался от приема карт UnionPay. Руководство объяснило это массовым прибытием россиян, которые буквально опустошают терминалы и наличных денег уже не хватает.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители