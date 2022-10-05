Туристы сталкиваются с проблемами в обслуживании карт UnionPay в Европе

В социальных сетях и на форумах российские туристы обсуждают проблемы, возникшие с обслуживанием карт UnionPay в некоторых странах Европы. В частности, банки Чехии и Испании отказываются принимать пластик китайской платежной системы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным «Известий», одна из крупнейших финансовых организаций Чешской Республики KB Bank больше не работает с картами UnionPay, выданными в России. Впрочем, у туристов пока есть альтернатива в виде банка Ceska Sporitelna, который никаких ограничений не вводил.

Кроме того, в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании. В частности, чаще всего не проходят операции в терминалах Euronet, Kutxabank и ING. При этом неважно, выдана карта UnionPay российским банком, попавшим под санкции или не имеющим таких ограничений. Пока без перебоев выдают наличные и осуществляют переводы только банкоматы Sabadell.

Стоит отметить, проблемы с картами китайской платежной системы периодически возникают также на Кипре и в Болгарии. Однако местные финорганизации сообщают, что сбои носят локальный характер и тотального запрета на работы с таким пластиком нет.