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26 минут назад

В Кувейте появится экологичный мегаполис

Sostav.ru

В Кувейте построят экологичный мегаполис XZERO. Он будет иметь форму цветка, а жители смогут передвигаться по нему только на велосипедах, электрических багги и пешком. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на планы архитектурной компании URB.

В Кувейте появится экологичный мегаполис
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Мегаполис рассчитан на 100 тыс. жителей. В проекте сделан упор на экологичность. Город обеспечит продовольственную и энергетическую безопасность. Вода в нём будет очищаться при помощи интеллектуальной системы водоснабжения.

XZERO разделён на зоны, предназначенные для различных типов учреждений, таких как медицинские, развлекательные или образовательные. 65% площади мегаполиса запланировано отдать под открытые пространства и площадки - общественные сады, биокупола, вертикальные фермы.

Город будет включать различные аквазоны, места обитания диких животных, спортивные площадки и дворы. Протяжённость беговой дорожки составит 35 км, также части города соединят велодорожки и трассы для передвижения на лошадях. В центре города разместится зона отдыха с водоемами, из неё можно легко попасть в любую зону.

По словам генерального директора URB Бахараша Багериана, постройка городов, которые соответствуют самым высоким стандартам жизни с наименьшим воздействием на окружающую среду, стала необходимостью. Разработка также потребует "наименьших финансовых вложений при обеспечении наибольших экологических выгод". Точные сроки начала стройки пока не определены.

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