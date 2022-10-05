В Кувейте появится экологичный мегаполис

В Кувейте построят экологичный мегаполис XZERO. Он будет иметь форму цветка, а жители смогут передвигаться по нему только на велосипедах, электрических багги и пешком. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на планы архитектурной компании URB.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Мегаполис рассчитан на 100 тыс. жителей. В проекте сделан упор на экологичность. Город обеспечит продовольственную и энергетическую безопасность. Вода в нём будет очищаться при помощи интеллектуальной системы водоснабжения.

XZERO разделён на зоны, предназначенные для различных типов учреждений, таких как медицинские, развлекательные или образовательные. 65% площади мегаполиса запланировано отдать под открытые пространства и площадки - общественные сады, биокупола, вертикальные фермы.

Город будет включать различные аквазоны, места обитания диких животных, спортивные площадки и дворы. Протяжённость беговой дорожки составит 35 км, также части города соединят велодорожки и трассы для передвижения на лошадях. В центре города разместится зона отдыха с водоемами, из неё можно легко попасть в любую зону.