Новое туристическое направление: Узбекистан

Узбекистан - удивительная страна, наполненная своим ярким колоритом, сочетающим в себе современность, старину, народные обычаи и традиции. Последнее время это направление набирает популярность у российских туристов. Долететь до Ташкента можно легко на самолете, рейсы прямые. А дальше по стране передвигаться стоит на машине или поезде. Страна красива, но особенно важно посмотреть Ташкент, Бухару и Самарканд.

Фото: Inc-News Inc-News

Ташкент - столица страны, один из самых крупных и густонаселенных городов Средней Азии, красивый и заново-отстроенный город, в котором сочетаются и передовые технологии, высокий уровень сервиса и традиционный колорит вместе с неповторимой кухней. Здесь рекомендовано много гулять!

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Единственная спешелти-кофейня в стране тоже разместилась здесь: Coffee Nation Uzbekistan и ее чудесный руководитель Марат угостят вас вкусным кофе собственной обжарки и расскажут много удивительного о местных традициях и обычаях.

Из Ташкента на скоростном поезде афросиабе можно добраться до Бухары. За 4 часа местность меняется с зеленых полей на, фактически, пустыню.

Бухара считается священным городом исламской цивилизации, расположенным в центре древнего земледельческого оазиса в нижнем течении реки Заравшан. Имя города соотносят с санскритским “vihara” - “святыня”, “монастырь”. Средневековые источники сообщают, что зороастрийские маги и идолопоклонники переводят “Бухару”, как “храм”, “собрание науки”. О святости бухарской земли сложилась поговорка: “Если во всем свет падает сверху, то в Бухаре он исходит от земли”. Исторический центр города представляет собой уникальный музей “под открытым небом” и внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Следующим пунктом является Самарканд - один из самых крупных городов Узбекистана, по численности - третий в стране, в 2001 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться до него можно из Бухары поездом, время в пути - чуть больше четырех часов.