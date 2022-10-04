Внутренний туризм в КНР набирает обороты во время отпуска

По данным онлайн-турагентств, в первый день праздников в честь Дня образования КНР количество туристов, совершающих однодневные поездки, участвующих в местных турах или путешествующих в близлежащие регионы, почти удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

По информации онлайн-туристического агентства Toncheng Travel из Сучжоу, провинция Цзянсу, количество бронирований отелей в столичном районе Миюнь было в три раза выше по сравнению с прошлым годом.

Видео дня

В субботу в первую пятерку городов с наибольшим объемом бронирований для посещения местных туристических достопримечательностей вошли Пекин, Шанхай, Чэнду в провинции Сычуань, Гуанчжоу в провинции Гуандун и Чунцин. Почти половина от общего числа бронирований была сделана туристами, которые родились в 1990-х годах и после 2000 года, сообщает Trip.com Group, крупнейшее туристическое онлайн-агентство Китая.

«Больше людей, совершающих поездки внутри страны, поможет расширить потенциал роста местных туристических ресурсов. Перерыв [из-за ковида] дает бизнес-операторам возможность продемонстрировать свои способности. Они соревнуются, чтобы привлечь местных потребителей к повторному посещению, предоставляя высококачественные услуги и инновационные мероприятия». – сказал Шэнь Цзяни, старший научный сотрудник исследовательского института Trip.com.

Чжоу Вэйхун, заместитель генерального директора туристического агентства Springtour, отметил, что организация местных туров стала для агентства новой возможностью роста бизнеса. Некоторые из его гидов, которые сопровождали групповые туры за границу или в дальних поездках по стране, перешли на местные туры и получили стабильный доход.

По словам Tongcheng Travel, в этом году потребители стали более гибкими при принятии решений о поездках, и все больше людей склонны бронировать отели за одну неделю или даже в тот же день своего пребывания.

«Проживание в местных отелях стало новой нормой для проведения отпуска внутри страны. Потребители отдают предпочтение элитным курортам, отелям, подходящим для детей и обслуживающим домашних животных, и киберспорту», – сказал Ченг Чаогон, руководитель отдела исследований туризма в Tongcheng.

В Шанхае местные туристы посещали Диснейленд, а в Пекине – Храм Неба. В провинции Фуцзянь, на востоке Китая, из-за лучшего контроля над COVID-19 наблюдается ежегодный рост объемов бронирования отелей в городах Фучжоу, Сямынь и Цюаньчжоу, которые занимают первое место среди своих конкурентов по стране, сообщает Tongcheng Travel.