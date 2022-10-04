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50 минут назад

Памуккале бьет рекорды посещаемости

RusTurkey.com

Древний город Памуккале в провинции Денизли на западе Турции в январе-сентябре текущего года посетили 1 млн 557 тыс. 851 туристов. Об этом сообщил глава Ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурат Шен.

Памуккале бьет рекорды посещаемости
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

По его словам, только в прошлом месяце в «белом раю» Турции побывали 271 861 тысяч путешественников.

Он отметил, что функционирующие в регионе туроператоры удовлетворены нынешним уровнем турпотока.

Глава DENTUROD ожидает дальнейшего роста числа посещающих Памуккале в 2023 году.

Памуккале включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заграница,ЮНЕСКО,
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