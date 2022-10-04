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32 минуты назад

Россиянам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей по цене Турции

Lenta.ru

Эксперты туристической отрасли предложили россиянам отдохнуть на Сейшельских островах, которые считаются любимым курортом богачей, по цене путевки в Турцию. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

Россиянам предложили отдохнуть на Сейшелах по цене Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), провести отпуск в курортной деревне Олюдениз на юго-западном побережье Турции двое туристов смогут за 172 тысячи рублей. В стоимость тура входит перелет, 10-дневное проживание в отеле категории четыре звезды Hotel Greenland и питание по системе «все включено».

По словам туроператора Веры Абрамовой, Сейшелы стали новым выгодным направлением сезона, составив достойную конкуренцию Турции и Мальдивам. Стоимость недельных туров на острова сейчас начинается от 170 тысяч рублей на двоих.

«На данный момент Сейшелы — это очень интересное предложение. Цена отличная. Раньше только перелет был за такую стоимость. Туры на Сейшелы всегда были в два раза дороже, чем туры на Мальдивы», — добавила эксперт.

При этом Абрамова отметила, что данное направление никогда не было массовым, там отдыхали только состоятельные путешественники. Выгодные туры сейчас появились в связи с запуском новых рейсов из России.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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