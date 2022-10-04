Россияне осваивают Сейшелы и Занзибар

Сегодня эксперты рассуждают, как это событие повлияет на возможность россиян путешествовать по миру.

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Мнения на эту тему разделились. Одни специалисты считают, что влияние будет минимальным, другие говорят, что могут закрыться целые направления. Например, практически прекратит свое существование медицинский туризм.

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«Это очень сложное направление, часто связанное с юридическими тонкостями, - говорит обозреватель одного из профильных журналов Михаил Полищук. - Решить такие задачи и организовать туры под силу только крупным международным организациям. Теперь медицинский туризм для россиян будет практически закрыт».

Другие специалисты, напротив, полагают, что проблемы отрасли никак не связаны с участием в международных организациях. «Я, честно говоря, не думаю, что это событие станет чем-то катастрофичным. Нынешние события, по всей видимости, в принципе ставят крест на международном туризме в его прежнем виде, и от решений ООН и входящих в него структур здесь мало что зависит», - сказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. По словам эксперта, если происходящее сегодня затянется надолго, наверняка появится некий аналог железного занавеса и поток западных туристов в Россию, а также российских туристов на Запад практически исчезнет. Но зато специалисты считают, что это может стимулировать развитие внутрироссийского туризма.

Сегодня оказалось, что «выстраивать партнерство» с Россией не прочь многие страны. Руку помощи россиянам протянули африканцы: в Россию вернулась эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines, которая активно превращает такие экзотические страны, как ЮАР, Танзания и Сейшелы, в доступные по цене направления. Например, сейчас из Москвы в Кейптаун и обратно можно слетать за 48,4 тысячи рублей на человека, на Занзибар из Москвы и обратно - за 48,2 тысячи рублей, а на Сейшельские острова - за 44,1 тысячи. Правда, в воздухе придется провести более 15 часов, но это мелочи по сравнению с предложениями других авиа­компаний. Некоторые турфирмы предлагают перелет со множеством пересадок, где дорога займет порядка 28 часов.

На южное направление быстренько подтянулся и «Аэрофлот», открывший прямые рейсы в африканские края. Правда, там билеты куда дороже: меньше 80 тысяч даже искать не стоит, а общая стоимость туров на Сейшелы с «Аэрофлотом» начинается от 350 тысяч рублей.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация: экзотические африканские страны в благополучные времена были доступны лишь немногим, а сейчас входят в тройку лидеров по числу бронирований на зимний период. Дорожка сюда была проторена еще в 2021 году, когда, например, Сейшелы посетили почти 32 тысячи россиян. Второе место по популярности в зимний период занимает Занзибар. Надо отдать 100-150 тысяч рублей на двоих, и отдыхающие окажутся на теплом побережье с белоснежными пляжами.

На туристическом форуме MITT 2022 были озвучены статистические данные, согласно которым в 2022 году жители России перестали считать путешествия признаком благополучия. «Хорошо жить можно и без поездок по миру» - так думает 34% респондентов.

Если в ковидном 2021 году не планировали отправиться в путешествие только 16% опрошенных, то в 2022 году их уже 32%. Основная причина отказа - нехватка денег. «Путешествовать для меня слишком дорого» - с этим утверждением согласились 47% респондентов.