Россиянка рассказала об особенностях менталитета соотечественников в Турции

Туристка приобрела восьмидневный тур на двоих за 154 тыс. рублей в отеле, который был ориентирован на россиян. Русскоязычный персонал отеля, меню, алкоголь, анимация, казалось было учтено все, кроме российского менталитета.

Фото: runews24.ru runews24.ru

О находчивости соотечественников россиянка рассказала на одном из каналов платформы «Яндекс. Дзен».

По словам россиянки, очень сложно было найти свободный шезлонг на пляже, но некоторые отдыхающие умудрялись контролировать сразу 2-3 лежака. Один мужчина соорудил себе пляжный диван из трех шезлонгов и накрыл стол из закусок и пива.

Также россиянка отметила, что трудно было найти свободные места в ресторане. А если все-таки удавалось присесть за столик, то зачастую заканчивать трапезу приходилось в ускоренном режиме под пристальным наблюдением других гостей, ожидающих свободного места.

Россиянка описала отдых в Турции как «дешево и немного сердито».