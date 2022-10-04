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22 минуты назад

Россиянка рассказала об особенностях менталитета соотечественников на отдыхе в Турции

runews24.ruиещё 1

Туристка приобрела восьмидневный тур на двоих за 154 тыс. рублей в отеле, который был ориентирован на россиян. Русскоязычный персонал отеля, меню, алкоголь, анимация, казалось было учтено все, кроме российского менталитета.

Россиянка рассказала об особенностях менталитета соотечественников в Турции
Фото: runews24.rurunews24.ru

О находчивости соотечественников россиянка рассказала на одном из каналов платформы «Яндекс. Дзен».

По словам россиянки, очень сложно было найти свободный шезлонг на пляже, но некоторые отдыхающие умудрялись контролировать сразу 2-3 лежака. Один мужчина соорудил себе пляжный диван из трех шезлонгов и накрыл стол из закусок и пива.

Также россиянка отметила, что трудно было найти свободные места в ресторане. А если все-таки удавалось присесть за столик, то зачастую заканчивать трапезу приходилось в ускоренном режиме под пристальным наблюдением других гостей, ожидающих свободного места.

Россиянка описала отдых в Турции как «дешево и немного сердито».

Тем не менее были и положительные моменты, которые перевесили весь негатив – чистый пляж, теплое море, зеленая просторная территория, хорошая анимация, 10 ресторанов на любой вкус.

Заграница,
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