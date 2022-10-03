Стало известно о снижении стоимости авиабилетов на Гоа в ноябре

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили россиян о заметном снижении цен на авиабилеты на Гоа в ноябре. Об этом сообщается на сайте организации.

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Так, стало известно, что на стоимости проездных документов отразился старт полетной программы российской авиакомпании «Аэрофлот». Со 2 ноября перевозчик добавляет в свое расписание рейсы из Москвы на Гоа (аэропорт Даболим). Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330-300. Частота полетов — три раза в неделю. Отправление из Москвы в 14:55, прибытие на Гоа — в 01:00 по местному времени. Время в пути составит 7,5 часа. В обратном направлении самолет будет вылетать с популярного пляжного курорта в 02:30, а прибывать — в 08:15.

Как следует из системы бронирования, цена безбагажного билета в ноябре в обе стороны составляет 47 тысяч рублей на одного. Перелет с включенным багажом обойдется около 52 тысяч рублей.

В АТОР сообщили, что пакетный тур компании ANEX Tour на 10 ночей с вылетом из Москвы в ноябре с проживанием в отеле категории две звезды на Гоа стоит от 135 тысяч рублей на двоих, в трехзвездочном — от 138 тысяч, в четырехзвездочном — от 148 тысяч, в пятизвездочном — от 235 тысяч.