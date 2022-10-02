Когда Китай откроется для российских туристов: прогноз эксперта

Все больше россиян начинают интересоваться туристическими поездками в страны Востока. Одним из самых популярных направлений является Китай, который пока не принимает российских путешественников. Эксперт Александр Осауленко рассказал, когда стоит ждать открытия Поднебесной и в какие восточные страны можно слетать в отпуск.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Председатель экспертного совета по туризму при правительстве России, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко подчеркнул, что пока поездки в Китай невозможны из-за ковидных ограничений, которые введены в КНР.

«Нам остается надеяться, что по итогам 2022 года ситуация улучшится», – заключил он.

Однако помимо Китая существуют и другие направления, которые могут заинтересовать любителей Востока. Так, внимание стоит обратить на Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Малайзию и Филиппины. Кроме того, огромный туристический интерес представляет Индия, передает портал 2x2.su.