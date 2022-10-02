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1 час назад

Когда Китай откроется для российских туристов: прогноз эксперта

РИА "ФедералПресс"

Все больше россиян начинают интересоваться туристическими поездками в страны Востока. Одним из самых популярных направлений является Китай, который пока не принимает российских путешественников. Эксперт Александр Осауленко рассказал, когда стоит ждать открытия Поднебесной и в какие восточные страны можно слетать в отпуск.

Когда Китай откроется для российских туристов: прогноз эксперта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Председатель экспертного совета по туризму при правительстве России, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко подчеркнул, что пока поездки в Китай невозможны из-за ковидных ограничений, которые введены в КНР.

«Нам остается надеяться, что по итогам 2022 года ситуация улучшится», – заключил он.

Однако помимо Китая существуют и другие направления, которые могут заинтересовать любителей Востока. Так, внимание стоит обратить на Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Малайзию и Филиппины. Кроме того, огромный туристический интерес представляет Индия, передает портал 2x2.su.

При этом Осауленко подчеркнул на прошедшем в ДФО Всероссийском туристическом форуме, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас могут начать представлять для россиян особый интерес. Вполне вероятно, что в скором времени туристический поток в них сильно возрастет.

Заграница,Александр Осауленко,Правительство РФ,
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