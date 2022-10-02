Туристы жалуются на высокую стоимость аренды квартир в Астане

Цены на аренду квартир и номеров в отелях в Астане, по словам очевидцев, выросли в 3–5 раз. К примеру, если еще месяц назад снять 1-комнатное жилье в центре города можно было в пределах 80 тыс. тенге (около 10 тыс. руб.) в месяц, то сейчас подобные варианты стоят около 300 тыс. тенге (35 тыс. руб.). При этом свободных предложений практически не осталось.
Что касается посуточной аренды квартир, то самый бюджетный вариант, который удалось найти путешественникам, поделившимся своим опытом с редакцией TourDom.ru, обошелся в 17 тыс. тенге (2 тыс. руб.) за ночь. «Нам нереально повезло. На границе мы познакомились с парой россиян, которые тоже ехали в Астану. Они через своих знакомых помогли нам арендовать квартиру. Иначе остались бы на улице или платили бы в 3 раза больше за сутки», – рассказала путешественница. Она добавила, что в гостиницах недорогие номера на ближайшие даты им найти не удалось.
По словам нашей соотечественницы, многие жители Казахстана готовы помочь в поиске жилья. И искренне сопереживают тем, кто может остаться без крыши над головой. Другие арендодатели открыто говорят, что если есть спрос, причем такой большой, то нужно пользоваться моментом и повышать цены. Похожая ситуация с недвижимостью не только в столице Казахстана, но и в приграничных городах.