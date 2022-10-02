Туристы жалуются на высокую стоимость аренды квартир в Астане

Цены на аренду квартир и номеров в отелях в Астане, по словам очевидцев, выросли в 3–5 раз. К примеру, если еще месяц назад снять 1-комнатное жилье в центре города можно было в пределах 80 тыс. тенге (около 10 тыс. руб.) в месяц, то сейчас подобные варианты стоят около 300 тыс. тенге (35 тыс. руб.). При этом свободных предложений практически не осталось.

Фото: tourdom tourdom

Что касается посуточной аренды квартир, то самый бюджетный вариант, который удалось найти путешественникам, поделившимся своим опытом с редакцией TourDom.ru, обошелся в 17 тыс. тенге (2 тыс. руб.) за ночь. «Нам нереально повезло. На границе мы познакомились с парой россиян, которые тоже ехали в Астану. Они через своих знакомых помогли нам арендовать квартиру. Иначе остались бы на улице или платили бы в 3 раза больше за сутки», – рассказала путешественница. Она добавила, что в гостиницах недорогие номера на ближайшие даты им найти не удалось.