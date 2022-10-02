Более 2 млн. россиян побывали в Анталье с начала этого года

Большее двух миллионов россиян посетили столицу Турции в период с января по сентябрь 2022 года. В сравнении с прошлым годом, прирост турпотока достиг 57%.
О тенденции проинформировало агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма Антальи. «Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
Как отмечается, большее число туристов за указанный период приехало в Анталью из России: 2 339 536 человек. В топ-3 также вошли немцы и британцы. Также чаще остальных в Анталью приезжают жители Польши, Нидерландов, Казахстана, а также Румынии, Израиля, Чехии и Дании.