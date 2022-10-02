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20 минут назад

Порядка 2 миллионов россиян побывали в Анталье с начала этого года

runews24.ru

Большее двух миллионов россиян посетили столицу Турции в период с января по сентябрь 2022 года. В сравнении с прошлым годом, прирост турпотока достиг 57%.

Более 2 млн. россиян побывали в Анталье с начала этого года
Фото: runews24.rurunews24.ru

О тенденции проинформировало агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма Антальи. «Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, большее число туристов за указанный период приехало в Анталью из России: 2 339 536 человек. В топ-3 также вошли немцы и британцы. Также чаще остальных в Анталью приезжают жители Польши, Нидерландов, Казахстана, а также Румынии, Израиля, Чехии и Дании.

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