Более 2 млн. россиян побывали в Анталье с начала этого года

Большее двух миллионов россиян посетили столицу Турции в период с января по сентябрь 2022 года. В сравнении с прошлым годом, прирост турпотока достиг 57%.

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О тенденции проинформировало агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма Антальи. «Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.