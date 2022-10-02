Туристам предложили отправиться в Грузию на воздушном шаре

Ажиотаж с поездками в безвизовые страны на прошлой неделе заметили многие. Некоторые находчивые «предприниматели» разместили объявления в социальных сетях и предлагали туристам полететь в Грузию сразу на воздушном шаре. Точкой отправления должен был быть Владикавказ.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Автор одного из объявлений обещал доставить путешественников в грузинское село Марткопи из Владикавказа 28 сентября за час. При этом сообщалось, что в населенном пункте «туристов» встретит человек и поставит печать о пересечении границы в загранпаспорт. О легальности такого способа отправиться на родину Тамары Гвердцители говорить не будем.

За перелет просили на удивление низкую цену – 10 тыс. руб. с пассажира. Без предоплаты пассажиров не брали – просили внести на карту европейского образца половину стоимости. Состоялся ли полет – доподлинно неизвестно.