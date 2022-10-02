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1 час назад

Туристам предложили отправиться в Грузию на воздушном шаре

TourDom

Ажиотаж с поездками в безвизовые страны на прошлой неделе заметили многие. Некоторые находчивые «предприниматели» разместили объявления в социальных сетях и предлагали туристам полететь в Грузию сразу на воздушном шаре. Точкой отправления должен был быть Владикавказ.

Туристам предложили отправиться в Грузию на воздушном шаре
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Автор одного из объявлений обещал доставить путешественников в грузинское село Марткопи из Владикавказа 28 сентября за час. При этом сообщалось, что в населенном пункте «туристов» встретит человек и поставит печать о пересечении границы в загранпаспорт. О легальности такого способа отправиться на родину Тамары Гвердцители говорить не будем.

За перелет просили на удивление низкую цену – 10 тыс. руб. с пассажира. Без предоплаты пассажиров не брали – просили внести на карту европейского образца половину стоимости. Состоялся ли полет – доподлинно неизвестно.

Это не первый достаточно нестандартный способ добраться за границу. На прошлой неделе путешественникам из России предлагали отправиться из Сочи и Севастополя в Турцию на яхте. Стоимость поездки – 150 тыс. руб. с человека. С учетом высокой стоимости на перелеты, по словам очевидцев, вариант с яхтами пользовался спросом.

Заграница,Тамара Гвердцители,
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