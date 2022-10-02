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1 час назад

Заживо замурованы: какие постройки в Японии стоят на «живых столбах»

Катя Кобышева

Сейчас это кажется дикостью, но когда-то человеческие жертвоприношения при строительстве были в порядке вещей. "Рамблер" рассказывает, что такое хитобасира и где еще сохранились здания и сооружения, построенные на "живых столбах".

Заживо замурованы: какие постройки в Японии стоят на «живых столбах»
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Жуткий ритуал с красивым названием хитобасира проводили для того, чтобы защитить будущее строение от злых духов и любых неприятностей во время строительства и после него. Иногда добровольцами вызывались самураи, но они перед этим совершали обряд харакири.

Замок Мацуэ

Самое известное здание, во время строительства которого провели хитобасиру. По легенде, этот замок долго не могли достроить, стены разрушались несколько раз. И тогда решено было принести жертву. На празднике заметили девушку, которая лучше всех танцевала, ее похитили и замуровали в опору здания. После этого строительство удалось завершить, замок стоит сих пор и даже пользуется популярностью у туристов. Но здесь никогда не проводят никаких торжеств и праздников, потому что в этот момент начинают угрожающе трястись стены. Говорят, что замурованная девушка таким образом мстит тем, кто украл у нее жизнь.

Мост Кинтайке

Этот мост тоже долго не могли построить, каждый год его разрушал весенний паводок, пока в 1673 году не принесли человека в жертву. Мост выстоял и сейчас считается одним из символов Японии, сюда приезжает много туристов.

Тоннель Дземон

221.20/commons.wikimedia.org

Тоннель был построен относительно недавно — в 1914 году. Но спустя много лет — в 1968 году — во время ремонта были найдены вертикально замурованные скелеты людей. Специалисты предположили, что это рабочие, которые умерли на стройке от болезней и тяжелого труда. Но есть предположение, что замуровали их еще живыми.

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