Когда откроют туристические направления в Китай

На прошедшем в ДФО Всероссийском туристическом форуме подчёркивалось, что дальневосточные регионы находятся в выигрышном географическом положении для расширения сотрудничества с Китаем, Вьетнамом, Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и другими странами, к примеру, Индией.

Фото: 2x2.su 2x2.su

"Но из-за постковидных ограничений основной туристический партнёр - КНР - пока остаётся закрытым, - заметил председатель экспертного совета по туризму при правительстве РФ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. - Нам остаётся надеяться, что по итогам 2022 г. ситуация улучшится".

Но ждать у моря погоды нечего, надо выстраивать связи и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, подчёркивают эксперты. К примеру, в пандемию почти весь ДФО отдыхал на пляжах Вьетнама. Пора, мол, и вьетнамцев порадовать дальневосточным гостеприимством. Причём нужно не просто ждать гостей, а объяснять понятным языком и на простых примерах, почему у нас лучше.

Всё это, безусловно, актуально и для Приамурья. Китай - и наш основной партнёр. Без него как без рук. А этот ковид упорно не даёт выстраивать любые стабильные связи. Вот неделю назад, например, приграничный Хэйхэ в очередной раз закрылся на локдаун из-за заболевших COVID-19. Кроме всего прочего, Китай ограничил движение по новому мосту Благовещенск - Хэйхэ. А ведь те же грузоперевозки должны работать как часы. Получается, при каждом локдауне «разворот на Восток» вынужденно будет буксовать и спотыкаться?