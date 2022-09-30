Туристка пожаловалась на вид из окна отеля

Туристка пожаловалась, что забронировала дешевый номер с видом на озеро в Новой Зеландии и обнаружила при заселении экран телевизора, транслирующий захватывающие виды с крыши отеля, вместо окна. Своей историей она поделилась в соцсетях, на нее обратил внимание портал 7news.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мириам Мур (Miriam Moore) из Веллингтона не могла поверить своей удаче, когда ей удалось недорого снять номер в отеле с видом на озеро Укатипу в Куинстауне. Однако при заселении девушку ждал необычный сюрприз. Окно в номере оказалось экраном телевизора.

«Мы забронировали номер с видом на озеро, а вместо этого получили прямую трансляцию происходящего с верхнего этажа отеля», — написала туристка.