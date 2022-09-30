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1 час назад

Туристка пожаловалась на вид из окна отеля

Lenta.ru

Туристка пожаловалась, что забронировала дешевый номер с видом на озеро в Новой Зеландии и обнаружила при заселении экран телевизора, транслирующий захватывающие виды с крыши отеля, вместо окна. Своей историей она поделилась в соцсетях, на нее обратил внимание портал 7news.

Туристка пожаловалась на вид из окна отеля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мириам Мур (Miriam Moore) из Веллингтона не могла поверить своей удаче, когда ей удалось недорого снять номер в отеле с видом на озеро Укатипу в Куинстауне. Однако при заселении девушку ждал необычный сюрприз. Окно в номере оказалось экраном телевизора.

«Мы забронировали номер с видом на озеро, а вместо этого получили прямую трансляцию происходящего с верхнего этажа отеля», — написала туристка.

Ситуация путешественницы рассмешила пользователей сети. Многие из них подчеркнули, что теперь ей точно будет, что вспомнить и над чем посмеяться. Позже туристка сообщила комментаторам, что практически не проводила время в гостинице. По словам девушки, она предпочла наслаждаться прекрасными видами вживую.

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