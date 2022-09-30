Пять причин побывать в Баку

Баку – город, который удивительным образом сочетает в себе ритм современного мегаполиса и традиции восточной культуры. Здесь за несколько минут можно увидеть парижские бульвары, сверкающие небоскребы а-ля Дубай и узкие восточные улочки-лабиринты из фильма «Бриллиантовая рука». С каждым годом поток туристов в Баку растет. Рассказываем лишь о нескольких причинах побывать тут.

Фото: Мир24 Мир24

1. Причина первая: Каспийском море и роскошные пляжи

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Баку стоит на Каспийском побережье, так что в любой момент можно отправиться на общественный пляж или в уединенные уголки у моря. В Каспии можно купаться с июня до октября.

«Хочу быть шоколадкой, даже дачу сняла возле моря. Сегодня, например, лежала под солнцем четыре часа. Готовлюсь к вечеру. Меня ждет ритмичная музыка. Нужно выглядеть соответственно», – говорит жительница Баку Нармина Агазаде.

Нардаран – старинный прибрежный поселок, который находится всего в двадцати пяти километрах от Баку. Но здесь зачастую звучат латино-американские, а совсем не кавказские мотивы. Кизомба, сальса и бачата – на танцевальной площадке, устроенной прямо на песчаном пляже, можно освоить базовые движения.

«Песок такой приятный, прохладный, он хорошо сочетается с этими танцами, – говорит хореограф Мехман Мехтиев. – Это какой-то микс страсти и любви к жизни. Музыка заставляет сердце биться быстрее. Что скрывать, мы тоже темпераментный народ! Такое есть у нас в крови. Надо почувствовать все это, чтобы хорошо станцевать и насладиться танцем. Недаром говорят, что сальса – это маленькая жизнь. Этот танец проживаешь, как настоящую, случившуюся с тобой историю. И тут у каждого своя история».

Летом пляжи поселка Нардаран превращаются и в спортивные площадки под открытым небом. Турники стоят через каждые 50 метров. Но свободных брусьев не найти – к ним всегда выстраивается очередь.

«Загар лучше у пляжников, которые двигаются, а не у тех, кто часами лежит. И не забывайте про крем, нужно защищать кожу. А еще тренировки я советую чередовать с купанием», – говорит местный завсегдатай Руфат Мовсумзаде.

Здесь же есть теннисный корт, волейбольная сетка. «Мы приезжаем сюда с подругами и находим тех, кто не против поиграть с нами в волейбол. Ведь играть на свежем воздухе куда приятнее, чем в закрытом помещении», – говорит жительница Баку Ирада Асадова.

Пока молодежь отдыхает на берегу Каспия, их мамы и бабушки «колдуют» над зимними заготовками. Это компоты, соленья и сладкие, ароматные варенья. А вкуснее всего заготовки получаются из фруктов, выращенных в собственном саду.

2. Причина вторая: попробовать сладкий бакинский инжир

Кто летом не попробовал бакинский инжир, тот не был в Баку! Инжир – это вторая причина приехать в столицу Азербайджана. Лучше всего зайти в гости к жителям Апшеронского полуострова и собирать плоды вместе с хозяевами. Инжир – одно из древнейших растений, возделываемых человеком. Он имеет много названий: фиговое дерево, тутовый фикус, смоковница и винная ягода.

Собирают инжир рано утром. Жительница поселка Мардакяны Севиндж Алиева с детства видела, как родители бережно относились к смоковнице и ее плодам. «Я не только варю варенье из инжира, но и сушу его, – говорит женщина. – Сушеный инжир понижает температуру, полезен при бронхите. А листья смоковницы очень помогают при порезах».

Дерево не требует особого ухода. Главное – песок и яркое солнце. Плоды надо аккуратно собрать, чтобы не повредить нежную шкурку. А затем следить, чтобы инжир не переварился. «Это очень нежный плод, поэтому варим в несколько заходов – 5-6 раз по 15 минут, – рассказывает Севиндж Алиева. – В банки раскладываем только после того, как варенье полностью остынет».

Апшеронский инжир можно купить и на базаре. За лучшими плодами надо рано утром ехать на пригородные бакинские рыночки. Здесь местные жители продают урожай, который только что собрали в своих садах.

3. Причина третья: побывать на Восточном базаре

На Востоке невозможно представить, как небо без луны и чай без чайханы, жизнь без восточного базара. В нем отражается весь национальный колорит, суть бытия народа.

Приехав в Баку, обязательно сходите на базар – ради колорита и местных овощей и фруктов – такое изобилие есть не везде. Восточный базар в Баку называют шедевром «советского модернизма». Он был построен в середине прошлого века. После распада Советского Союза он пришел в упадок. Но недавно его отреставрировали, сохранив внешний вид: 16 куполов, соединенных узкими проходами. После реставрации здание внесено в список памятников истории и культуры Азербайджана.

«При реставрации нашей первой задачей было отражение национальной культуры. Особое внимание было уделено ряду нюансов. Например, оригинальная надпись на кириллице на входе заменена и выполнена на латинице с сохранением каллиграфии», – говорит менеджер торгового комплекса Фуад Ибрагимов.

Здесь, как и положено на восточном базаре, есть все. Пряности и сладости со всего мира, фрукты, овощи, орехи, зелень, а также чайхана, где подают разноцветный сахар. Сердце базара – ремесленная площадь. Посетители могут наблюдать, как работают мастера.

«Объединить известных мастеров страны под одним куполом – дело не из легких. У каждого свои капризы и характер. Но я им сказала: это станет возрождением национальных ремесел. И вы сможете стать частью этого большого и благородного дела». – говорит арт-менеджер проекта Ирада Амирасланова.

Художник по коврам Эльдар Гаджиев откликнулся на приглашение сразу. По мнению мастера работать на глазах у публики и под шум воды (Эльдар рисует возле маленького фонтана) интереснее, чем в закрытой мастерской.

Косметолог Гюняй Мамедбейли долгое время жила в Марокко. Там научилась составлять косметические кремы и бальзамы на основе натуральных ингредиентов. Аромат ее косметической лавки чувствуется издалека.

«Моя фишка в том, что я учитываю наш климат, генетику людей, живущих здесь. Например человеку, живущему в России, я не могу предложить то же мыло, что и азербайджанцу», – говорит косметолог.

После реставрации крытый базар был включен в список памятников истории и культуры страны и внесен в туристические справочники, как место, которое непременно надо посетить.

4. Причина четвертая: прогуляться по уютным улочкам поселка Балаханы

Балаханы – популярное туристическое место. Это не Греция и не Италия, а старый бакинский нефтяной поселок, который сейчас переживает свой ренессанс. Некогда забытый уголок превращается в новый туристический центр страны.В Балаханах находится более 20 историко-архитектурных памятников: мечеть, колодец, баня, караван-сарай.

Именно в этом месте в 1871-м году впервые в Азербайджане добыли нефть промышленным способом. Скважина давала около 70 баррелей (10 тонн) нефти в сутки. Именно с нее началась азербайджанская нефтяная история.

Сделать из поселка туристический центр решили два года назад. На главных улицах положили брусчатку, как два века назад. Местные художники расписали стены зданий. Некоторые работы выполнены в формате трехмерной графики. Ради прогулки по улочкам и сэлфи на фоне ярких стен туристы приезжают сюда из разных уголков мира.

5. Причина пятая: узнать секреты правильной заварки чая

Если вы когда-нибудь посетите Баку, то вас обязательно угостят ароматным азербайджанским чаем. Будь то холод или 40-градусная жара, чай – главный напиток азербайджанцев. Ему даже посвятили песню.

Заваривать правильно чай – это искусство. Хорошие чайханщики на вес золота. «С виду кажется, что заваривать чай легко, но это не так. Я в свой чай добавляю разные специи», – говорит чайханщик Максуд Ширалиев.

По его словам, для каждого момента и места чаепития нужен свой набор специй. Так, в холодную погоду хорошо добавлять согревающий чабрец, а после бани, наоборот – охлаждающий барбарис.

В Азербайджане чай пьют из небольшого грушевидного стакана – армуды. Снизу чай горячий, сверху – уже остывший. Грушевидная форма стакана хорошо сохраняет тепло напитка и максимально раскрывает его вкус.

В Азербайджане все вопросы решают за стаканчиком чая. От мастерства чайханщика зависит настроение компании и даже исход переговоров.

«Большинство своих друзей я нашел здесь, в чайхане, – говорит хозяин чайного дома Сеидага Аббасзаде. – Именно за стаканом чая обмениваются информацией, заводят полезные знакомства и даже устраиваются на работу».