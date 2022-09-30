Сколько можно находиться в ОАЭ без визы

Туры в ОАЭ всегда пользовались высоким спросом среди граждан РФ. Более того, за последние несколько лет по данному направлению поток туристов резко пошёл вверх, в связи с чем, отчасти, и был введён упрощённый порядок въезда для россиян. Для тех, кого заинтересовал не только отдых в Эмиратах, но и резидентство, ему следует хорошо ознакомиться с миграционным законодательством страны. На сайте https://migrationunion.com/ вы можете найти информацию про иммиграцию в разные страны.

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На каких условиях обслуживаются транзитные пассажиры

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Транзит через Объединённые Арабские Эмираты разрешён, более того, гражданам России не нужно оформлять визу при условии, что он длится не более 24 часов.

Нужна ли виза для поездки

Россиянам для того, чтобы отправиться в ОАЭ, виза не требуется при условии нахождения в стране с туристическим визитом до 90 дней. Достаточно предъявить на пограничном контроле загранпаспорт для проставления разрешения на въезд.

загранпаспорт гражданина РФ при условии, что после окончания поездки он ещё действует в течение полугода

авиабилеты в обратный конец

бронь отеля

подтверждение того, что турист финансово состоятелен

медицинская страховка Для пересечения границы требуются следующие документы:

Обновлённые правила въезда в Шарджу

Власти данного эмирата озвучили новые правила, действующие для въезжающих туристов. Естественно, нововведения коснулись тестов на коронавирус, если изначально сроки такого тестирования составляли 90 часов, то сейчас они сокращены до 72 часов. Более того, тест на Covid-19 должен быть предоставлен на английском языке.

Какие правила действуют для россиян, выезжающих в Абу-Даби

Для невакцинированных туристов отменили карантин, что многие сочли прекрасной новостью. Достаточно до поездки в течение 48 часов сдать ПЦР тест, помимо чего пройти соответствующие тестирования, прибыв в аэропорт.

Экспресс-тесты в Абу-Даби

В данном эмирате на сегодняшний день уже функционирует принципиально новая лаборатория, в которой можно пройти экспресс-тестирование методом ПЦР. Такая услуга доступна бесплатно для всех, кто прибывает в страну, транзитных пассажиров условие не коснется.

Для того чтобы узнать результаты теста, достаточно подождать полтора часа. С большей долей вероятности можно говорить о том, что в ближайшем будущем аналогичная лаборатория заработает ещё и в Дубае.

По предварительным расчетам за сутки процедуру, таким образом, смогут пройти около 20 000 человек.

Биометрический контроль в аэропорту Дубая

Специальная система пограничного контроля установлена в аэропорту Дубая, личность пассажиров отныне проверяется искусственным интеллектом. Он работает сразу в двух зонах – прибытия и вылета. Стоит отметить, что отныне процедура прохождения контроля занимает гораздо меньше времени, достаточно потратить всего несколько секунд. Предварительно путешественнику предлагается зарегистрироваться, отсканировав паспорт и получив талон на посадку.

Требуется ли тест на коронавирус тем, кто летит в Дубаи