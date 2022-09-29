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7 минут назад

Кто из россиян сможет поехать в Финляндию после 30 сентября

РИА "ФедералПресс"

Финские власти заявили, что с 30 сентября будет введен запрет на въезд в страну для туристов из РФ. На сайте пограничной охраны Финляндии говорится, что некоторые граждане России все-таки смогут пересечь границу.

Кто из россиян сможет поехать в Финляндию после 30 сентября
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Запрет на въезд не будет распространяться на членов семей граждан Финляндии и граждан третьих стран, постоянно проживающих в Финляндии, на членов семей граждан государства – члена ЕС, государства – члена Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации», – цитируют СМИ слова пограничников.

Кроме того, можно будет ездить в Финляндию для работы, учебы или лечения. Речь идет также о тех, кто имеет недвижимость в стране, сотрудниках дипломатических и консульских представительств, некоторых сотрудниках транспортной отрасли. Особо подчеркивается, что пограничная служба не может дать разрешение на въезд в страну заранее.

Туристические визы жителей РФ планируется аннулировать. Те россияне, которые находятся за границей с шенгенскими визами, могут вернуться домой, пишет издание 78.ru.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда Финляндия закроет границу для туристов из России.

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